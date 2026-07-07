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Νέα εντυπωσιακή διάσωση στη Βενεζουέλα: Ανέσυραν μητέρα και βρέφος 11 ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς – ΒΙΝΤΕΟ

Μια μητέρα και το βρέφος της διασώθηκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα στη Βενεζουέλα, 11 ημέρες μετά τον καταστροφικό δίδυμο σεισμό. Οι ελπίδες για επιζώντες εξανεμίζονται, με τον επίσημο απολογισμό να ξεπερνά τους 3.500 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους

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Διεθνή Νέα

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πάντως, 11 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, μια μητέρα βρέθηκε ζωντανή μαζί με το μωρό της κάτω από τα χαλάσματα.
  • Οι ελπίδες για επιζώντες στα χαλάσματα εξανεμίζονται, ωστόσο κάτοικοι και εθελοντές συνεχίζουν να ψάχνουν για εγκλωβισμένους, πιστεύοντας σε ένα «θαύμα».
  • Ο προσωρινός επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.500 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, ενώ οι διεθνείς αποστολές αποχωρούν από τη χώρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι ελπίδες για επιζώντες στα χαλάσματα του δίδυμου καταστροφικού σεισμού στη Βενεζουέλα εξανεμίζονται. Ωστόσο, κόντρα στα δεδομένα, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά, κάτοικοι και εθελοντές στη Λα Γκουάιρα συνεχίζουν να ψάχνουν για εγκλωβισμένους, πιστεύοντας σε ένα «θαύμα».

Εν τω μεταξύ, οι διεθνείς αποστολές αποχωρούν από τη χώρα.

Πάντως, 11 ημέρες μετά, μια μητέρα βρέθηκε ζωντανή μαζί με το μωρό της κάτω από τα χαλάσματα.

Ο ακόμη προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής κάνει λόγο για πάνω από 3.500 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.

Ο ΟΗΕ εκτίμησε πως ως και 50.000 άνθρωποι αγνοούνται μετά την καταστροφή, μια από τις χειρότερες που έχει γνωρίσει η Λατινική Αμερική.

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