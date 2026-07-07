Νέα εντυπωσιακή διάσωση στη Βενεζουέλα: Ανέσυραν μητέρα και βρέφος 11 ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς – ΒΙΝΤΕΟ

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Οι ελπίδες για επιζώντες στα χαλάσματα του δίδυμου καταστροφικού σεισμού στη Βενεζουέλα εξανεμίζονται. Ωστόσο, κόντρα στα δεδομένα, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά, κάτοικοι και εθελοντές στη Λα Γκουάιρα συνεχίζουν να ψάχνουν για εγκλωβισμένους, πιστεύοντας σε ένα «θαύμα».

Εν τω μεταξύ, οι διεθνείς αποστολές αποχωρούν από τη χώρα.

Πάντως, 11 ημέρες μετά, μια μητέρα βρέθηκε ζωντανή μαζί με το μωρό της κάτω από τα χαλάσματα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Al Jazeera English (@aljazeeraenglish)

Ο ακόμη προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής κάνει λόγο για πάνω από 3.500 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.

Ο ΟΗΕ εκτίμησε πως ως και 50.000 άνθρωποι αγνοούνται μετά την καταστροφή, μια από τις χειρότερες που έχει γνωρίσει η Λατινική Αμερική.