Τραγωδία στην Πιερία: Θρίλερ με τα αίτια της συντριβής του μονοκινητήριου αεροσκάφους – Δεν δήλωσε πρόβλημα ο πιλότος – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονίζει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) με την συντριβή μονοκινητήριου αεροσκάφους στην περιοχή Ξερολάκκι Κονταριώτισσας στην Πιερία. Δύο άνθρωποι, πιλότοι αμφότεροι από την ευρύτερη περιοχή σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, με τις αρχές που έσπευσαν στην περιοχή να τους εντοπίζουν χωρίς τις αισθήσεις τους, έξω από την άτρακτο.

Όλα συντείνουν στο ότι κάτι έγινε – εικάζεται κάποια μηχανική βλάβη – κατά τη διαδικασία της προσγείωσης, καθώς και οι δύο χειριστές ήταν έμπειροι, ειδικά ο 41χρονος που ήταν και στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας με χόμπι του τα μονοκινητήρια αεροπλάνα. Ωστόσο, το ρεπορτάζ του ANT1 αναδεικνύει ένα πιθανό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του σταθμού που έκανε το ρεπορτάζ από το σημείο της τραγωδίας, ο πιλότος δεν ανέφερε κανένα τεχνικό πρόβλημα.

Αναλυτικότερα, το αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε ποταμό, σε κοίτη, χωρίς νερό και κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας. Μέχρι νωρίς το βράδυ της Κυριακής δεν υπήρχε καμία εξήγηση για τους λόγους του τραγικού δυστυχήματος.

Οι αποκλειστικές πληροφορίες του ANT1 αναφέρουν πώς μέλη της Αερολέσχης μίλησαν με τον έμπειρο πιλότο λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή και δεν υπήρχε απολύτως κανένα τεχνικό πρόβλημα.

Επρόκειτο για μία πτήση ρουτίνας. Τίποτα δεν πήγαινε λάθος και μόλις είχε ολοκληρωθεί μία χαμηλή διέλευση. Το αεροπλάνο είχε πάρει ξανά ύψος προκειμένου να στρίψει και να ευθυγραμμιστεί με τον διάδρομο προσγείωσης. Ήταν δηλαδή στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσει η διαδικασία προσγείωσης.

Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη, προς το παρόν, που δίνει κάποιο στοιχεία για το τι πήγε τόσο λάθος.

Την έρευνα έχει αναλάβει η αστυνομία, ενώ το πόρισμα αναμένεται από την επιτροπή διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.

Έμπειρος πιλότος ο 41χρονος, ήταν εκπαιδευτής στα Canadair της Πολεμικής Αεροπορίας

Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος ήταν πολύ έμπειρος πιλότος και είχε χιλιάδες ώρες πτήσης στο ενεργητικό του. Όπως μετέδωσε ο Χρήστος Μαζανίτης για το enikos.gr, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο 41χρονος ήταν εν ενεργεία εκπαιδευτής της Πολεμικής Αεροπορίας στα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair.

Μάλιστα, είχε λάβει μέρος σε αποστολές κατάσβεσης πυρκαγιών και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο αποστολής βοήθειας της Ελλάδας, τόσο στην Ισπανία όσο και στο Ισραήλ.

Συνδεόταν με χρόνια φιλία με τον 58χρονο συγκυβερνήτη του μοιραίου μονοκινητήριου αεροσκάφους και συχνά πετούσε μαζί του σε εκπαιδευτικές βόλτες, κυρίως κάποιες Κυριακές εκτός υπηρεσίας, όταν του το επέτρεπε το πρόγραμμά του.

Η αδελφή του 41χρονου: Είμαστε σε μεγάλο σοκ

Η αδελφή του 41χρονου πιλότου, μιλώντας στον ANT1, είπε:

«Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε τον πόνο μας, είμαστε σε μεγάλο σοκ. Ο αδελφός μου έχει αφήσει οικογένεια πίσω του, δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε. Είχε εμπειρία ο αδελφός μου, πιλότος σε Canadair ήταν», ανέφερε.

Συγκλονίζει ο πατέρας του 41χρονου: Είμαι χαμένος

Ο πατέρας του σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε πως κοντά στην προσγείωση έγινε κάποιο λάθος.

Στο mega, συγκλονισμένος ο πατέρας του 41χρονου, είπε σχετικά:

«Είχε τεράστια εμπειρία. Ήταν πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας στα Canadair και είχε δύο αεροπλανάκια και έκανε δοκιμές.

Και εκεί στο αεροδρόμιο κοντά στην προσγείωση έγινε κάτι λάθος, κάτι έγινε, έπεσε κάτω το αεροπλάνο.

Πατέρας 4 παιδιών, 12 χρόνων το μεγαλύτερο, τα άλλα είναι μικρούτσικα. Η γυναίκα του και τα παιδιά του ζούνε στη Θεσσαλονίκη. Ερχόταν εδώ το Σαββατοκύριακο.

Ήταν καλό παιδί, εργατικό και πιστός. Πήγαινε στο Άγιο Όρος.

Είμαι χαμένος».

Η μητέρα του από την πλευρά της δήλωσε πως ο γιος της “ήταν πολύ επιμελής σε όλα του”, ενώ αυτόπτης μάρτυρας είπε:

«Πετούσε χαμηλά. Με τον ελιγμό που έκανε μάλλον πήγαινε να προσγειωθεί. Έκανε έναν ελιγμό και έπεσε μέσα στο ρέμα. Είδαμε δύο ανθρώπους τελειωμένους. Δεν μου φεύγουν οι εικόνες από μπροστά».

Ένα σενάριο που “ακούγεται” τις τελευταίες ώρες είναι αυτό που θέλει τον άνεμο να έχει παίξει κομβικό ρόλο στην τραγωδία, καθώς εξέτρεψε το αεροσκάφος στην κοίτη του ποταμού. Οι τελευταίες πληροφορίες από το mega αναφέρουν ότι ίσως ένα φτερό προσέκρουσε στο έδαφος, μόλις 300 μέτρα από τον αεροδιάδρομο.