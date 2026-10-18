Τραγωδία στην Πιερία: Θρίλερ με τα αίτια της συντριβής του μονοκινητήριου αεροσκάφους – Δεν δήλωσε πρόβλημα ο πιλότος – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονίζει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) με την συντριβή μονοκινητήριου αεροσκάφους στην περιοχή Ξερολάκκι Κονταριώτισσας στην Πιερία. Δύο άνθρωποι, πιλότοι αμφότεροι από την ευρύτερη περιοχή σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, με τις αρχές που έσπευσαν στην περιοχή να τους εντοπίζουν χωρίς τις αισθήσεις τους, έξω από την άτρακτο.
Όλα συντείνουν στο ότι κάτι έγινε – εικάζεται κάποια μηχανική βλάβη – κατά τη διαδικασία της προσγείωσης, καθώς και οι δύο χειριστές ήταν έμπειροι, ειδικά ο 41χρονος που ήταν και στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας με χόμπι του τα μονοκινητήρια αεροπλάνα. Ωστόσο, το ρεπορτάζ του ANT1 αναδεικνύει ένα πιθανό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του σταθμού που έκανε το ρεπορτάζ από το σημείο της τραγωδίας, ο πιλότος δεν ανέφερε κανένα τεχνικό πρόβλημα.
Αναλυτικότερα, το αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε ποταμό, σε κοίτη, χωρίς νερό και κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας. Μέχρι νωρίς το βράδυ της Κυριακής δεν υπήρχε καμία εξήγηση για τους λόγους του τραγικού δυστυχήματος.
Οι αποκλειστικές πληροφορίες του ANT1 αναφέρουν πώς μέλη της Αερολέσχης μίλησαν με τον έμπειρο πιλότο λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή και δεν υπήρχε απολύτως κανένα τεχνικό πρόβλημα.
Επρόκειτο για μία πτήση ρουτίνας. Τίποτα δεν πήγαινε λάθος και μόλις είχε ολοκληρωθεί μία χαμηλή διέλευση. Το αεροπλάνο είχε πάρει ξανά ύψος προκειμένου να στρίψει και να ευθυγραμμιστεί με τον διάδρομο προσγείωσης. Ήταν δηλαδή στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσει η διαδικασία προσγείωσης.
Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη, προς το παρόν, που δίνει κάποιο στοιχεία για το τι πήγε τόσο λάθος.
Την έρευνα έχει αναλάβει η αστυνομία, ενώ το πόρισμα αναμένεται από την επιτροπή διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.
Έμπειρος πιλότος ο 41χρονος, ήταν εκπαιδευτής στα Canadair της Πολεμικής Αεροπορίας
Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος ήταν πολύ έμπειρος πιλότος και είχε χιλιάδες ώρες πτήσης στο ενεργητικό του. Όπως μετέδωσε ο Χρήστος Μαζανίτης για το enikos.gr, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο 41χρονος ήταν εν ενεργεία εκπαιδευτής της Πολεμικής Αεροπορίας στα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair.
Μάλιστα, είχε λάβει μέρος σε αποστολές κατάσβεσης πυρκαγιών και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο αποστολής βοήθειας της Ελλάδας, τόσο στην Ισπανία όσο και στο Ισραήλ.
Συνδεόταν με χρόνια φιλία με τον 58χρονο συγκυβερνήτη του μοιραίου μονοκινητήριου αεροσκάφους και συχνά πετούσε μαζί του σε εκπαιδευτικές βόλτες, κυρίως κάποιες Κυριακές εκτός υπηρεσίας, όταν του το επέτρεπε το πρόγραμμά του.
Η αδελφή του 41χρονου: Είμαστε σε μεγάλο σοκ
Η αδελφή του 41χρονου πιλότου, μιλώντας στον ANT1, είπε:
«Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε τον πόνο μας, είμαστε σε μεγάλο σοκ. Ο αδελφός μου έχει αφήσει οικογένεια πίσω του, δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε. Είχε εμπειρία ο αδελφός μου, πιλότος σε Canadair ήταν», ανέφερε.
Συγκλονίζει ο πατέρας του 41χρονου: Είμαι χαμένος
Ο πατέρας του σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε πως κοντά στην προσγείωση έγινε κάποιο λάθος.
Στο mega, συγκλονισμένος ο πατέρας του 41χρονου, είπε σχετικά:
«Είχε τεράστια εμπειρία. Ήταν πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας στα Canadair και είχε δύο αεροπλανάκια και έκανε δοκιμές.
Και εκεί στο αεροδρόμιο κοντά στην προσγείωση έγινε κάτι λάθος, κάτι έγινε, έπεσε κάτω το αεροπλάνο.
Πατέρας 4 παιδιών, 12 χρόνων το μεγαλύτερο, τα άλλα είναι μικρούτσικα. Η γυναίκα του και τα παιδιά του ζούνε στη Θεσσαλονίκη. Ερχόταν εδώ το Σαββατοκύριακο.
Ήταν καλό παιδί, εργατικό και πιστός. Πήγαινε στο Άγιο Όρος.
Είμαι χαμένος».
«Έμπειρος χειριστής, λάτρευε την αεροπορία»
Κάτοικοι από τη γύρω περιοχή έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι συνέβη και μίλησαν στο thestival.gr:
«Γνώριζα τα δύο θύματα, από το διπλανό χωριό είναι. Από ότι νομίζω ήταν φίλοι. Πετούσαν συχνά, κάθε 10 μέρες σχεδόν. Ακούστηκε ένας θόρυβος από την πτώση, αλλά εγώ το είδα από την τηλεόραση το συμβάν. Λέω να πάω να δω και ήρθα εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας περίοικος.
Ακόμη ένα άτομο που μετέβη στο σημείο της τραγωδίας, ανέφερε:
«Εκείνη τη στιγμή βρισκόμασταν στην Κατερίνη, όπου είδαμε μια μεγάλη κινητοποίηση με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, χωρίς όμως να φανταστούμε ότι είχε συμβεί κάτι τέτοιο στην περιοχή μας. Το μάθαμε στη συνέχεια από έκτακτη είδηση στην τηλεόραση.
Όπως φαίνεται, ο ένας από τους επιβαίνοντες είναι από το διπλανό χωριό, τη Νέα Έφεσο. Τον γνωρίζαμε φυσιογνωμικά και, από όσο ξέρω, είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών. Πρόκειται για έναν έμπειρο πιλότο που ασχολείται χρόνια με το αντικείμενο και αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε, ενώ και η τοπική αερολέσχη θεωρείται από τις καλύτερες.
Αυτό που έγινε είναι βαθιά λυπηρό. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς συνθήκες και πρέπει να περιμένουμε τα πορίσματα για να δούμε τα αίτια της τραγωδίας. Τι να πούμε, είναι κρίμα».
Συγκλονισμένος είναι ο πολίτης που, ειρωνεία της τύχης, είχε πετάξει με τον ίδιο χειριστή λίγο πριν από το μοιραίο δυστύχημα. Όπως περιγράφει ο ίδιος, βρέθηκε στην περιοχή μαζί με την οικογένειά του για να παρακολουθήσουν τα αεροπλάνα:
«Ήρθαμε με τα εγγόνια μου και τον γιο μου να δούμε τα αεροπλάνα. Ο πιλότος ρώτησε αν θέλει κάποιος να κάνει μια βόλτα και εγώ δέχτηκα, καθώς ήθελα να δω το χωριό μου, τον Άγιο Σπυρίδωνα, από ψηλά», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Εξυμνώντας τις ικανότητες και την εμπειρία του χειριστή, σημειώνει:
«Τον εμπιστεύτηκα γιατί μου είχαν πει ότι είχε πετάξει σε Canadair και είχε μεγάλη εμπειρία. Η πτήση ήταν υπέροχη. Όταν έμαθα τι συνέβη, σοκαρίστηκα. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, τον συμπάθησα πάρα πολύ την ώρα που μιλούσαμε μέσα στο αεροπλάνο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα».
Οι δύο άνδρες, 41 και 58 ετών αντίστοιχα, ανασύρθηκαν από την πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί από διερχόμενο πολίτη στις 13.40 ότι είδε ένα αεροπλάνο να πέφτει. Δυνάμεις της αστυνομίας, μαζί με δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο. Το αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε κοίτη ποταμού, χωρίς νερό, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν 2 άνδρες και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ύστερα από πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα Πιερίας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 18, 2026