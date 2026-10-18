Ισημερινός: Φρικτό θάνατο βρήκε ιερέας την ώρα της λειτουργίας – Τον καταπλάκωσε μεγάλος ξύλινος σταυρός

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Διεθνή Νέα

Ισημερινός/σταυρός καταπλάκωσε ιερέα
Πηγή: Diariot.com
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Ένα πρωτοφανές και τραγικό δυστύχημα, σημειώθηκε στην περιοχή Εκουαδόρ, στον Ισημερινό, προκαλώντας σοκ και θλίψη, στην τοπική κοινότητα και την Καθολική Εκκλησία.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Ο Ρωμαιοκαθολικός ιερέας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια απογευματινής Θείας Λειτουργίας στα νοτιοδυτικά της χώρας, όταν ένας βαριάς κατασκευής εσταυρωμένος αποκολλήθηκε από τον τοίχο και τον καταπλάκωσε.

 

 

Σύμφωνα με το AP News, το θύμα αναγνωρίστηκε από την Αρχιεπισκοπή του Γκουαγιακίλ, παράκτια πόλη που βρίσκεται 265 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, Κίτο, ως ο πατέρας Patricio Sánchez, ο οποίος υπηρετούσε στον Ιερό Ναό Perpetuo Socorro.

 


Το τραγικό συμβάν καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο διακρίνεται ο βαρύς εσταυρωμένος να αποκολλάται από τον τοίχο πάνω από την Αγία Τράπεζα και να χτυπά τον ιερέα στο κεφάλι την ώρα που τελούσε τη Λειτουργία, χωρίς ο ίδιος να προλάβει να αντιληφθεί την πτώση.

 


Αμέσως επικράτησε πανικός, με τους πιστούς να καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια.

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