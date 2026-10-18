Κρίνο και Αγκάθι- επόμενα επεισόδια: Ο Μήτρος ψάχνει τρόπο να βγάλει τη Λευκή από τη μέση

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” από Δευτέρα έως Τετάρτη στις 21:00 στον Αντ1.

Όσα θα δούμε αναλυτικά

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Η Λευκή προσπαθεί να γυρίσει στο χωριό για να ολοκληρώσει την εκδίκησή της, όμως ο Μάρκος την ακολουθεί στο βουνό και μπαίνει μπροστά της ως ασπίδα, όταν ο Μήτρος αποφασίζει να την πυροβολήσει.

Αφού παραπλανήσει τους διώκτες τους, ο Μάρκος επιστρέφει στην καλύβα, όπου η Λευκή, τρομοκρατημένη από το ενδεχόμενο να τον χάσει, αρχίζει για πρώτη φορά να τον βλέπει αλλιώς.

Στο χωριό, η Μαριγώ κηρύσσει πόλεμο στους Δρογουταίους, ζητώντας από όλους να τους απομονώσουν, ενώ οι εργάτες των Αρβανιταίων σκορπούν φόβο και βία.

Ο Γιάννος μαθαίνει πως η θεία του ζει και το σκάει για να τη βρει, ενώ η Δέσποινα ανεβαίνει στο βουνό με τον Σκλίβα για να σώσει τη Λευκή. Παράλληλα, ο Στέλιος βρίσκει βεβηλωμένο τον τάφο του Ηλία και συντρίβεται.

Κι ενώ το χωριό βυθίζεται στο χάος, η Λευκή ζητά από τον Μάρκο να της πει όλη την αλήθεια για τη νύχτα που σκότωσε τον Ηλία…

ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Η αποχώρηση της χωροφυλακής από το βουνό αναγκάζει τον Μάρκο να φύγει για να μάθει τι γίνεται στο χωριό. Ο Στέλιος εμφανίζεται έξω από το αρχοντικό των Αρβανιταίων με τη σπασμένη φωτογραφία του Ηλία, κατηγορώντας τους δημόσια για τον θάνατο και τη σκύλευση του τάφου του.

Την ίδια στιγμή, η Δέσποινα βλέπει τη Λευκή μαζί με τον Μάρκο σε μια τρυφερή στιγμή, ενώ ο Γεροδήμος προσπαθεί να επιβάλει την τάξη, ζητώντας ενισχύσεις και προειδοποιώντας τον Παναγή πως θα ψάξει ξανά την υπόθεση του Ηλία.

Παράλληλα, ο Τριαντάφυλλος παίζει διπλό παιχνίδι, πλησιάζοντας τη Χρυσούλα προκειμένου να μάθει πληροφορίες για τη Λευκή για χάρη του Μήτρου.

Στο βουνό, ο Μάρκος αποκαλύπτει στη Λευκή πως ειδοποίησε τον πατέρα του για το πού βρίσκονται, προκαλώντας την οργή της, ενώ στο πλευρό των Δρογουταίων στέκονται απρόσμενοι σύμμαχοι από το χωριό.

Καθώς η νύχτα πέφτει, ο Παναγής φεύγει κρυφά για την καλύβα, όπου βρίσκει τη Λευκή μόνη έξω και τη σημαδεύει με το όπλο του…

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μάρκος σηκώνει όπλο στον Παναγή για να προστατεύσει τη Λευκή και τον απειλεί πως αν συνεχιστεί το κυνηγητό σε βάρος της γυναίκας του, θα αποκαλύψει όλη την αλήθεια για τη νύχτα που πέθανε ο Ηλίας.

Η Λευκή ακούει μέρος της σύγκρουσής τους και αρχίζει να καταλαβαίνει πως πίσω από τον θάνατο του αδελφού της κρύβεται κάτι πολύ βαθύτερο, ενώ βλέπει τον Μάρκο να καταρρέει από την πίεση και τον πόνο.

Στο χωριό η Λεμονιά συγκρούεται με τον Μήτρο για τον Γιάννο, η Μαριγώ χάνει τον έλεγχο του σπιτιού της και ο Παναγής ζητά από τον Μπαλασόπουλο τρόπο να προστατεύσει την περιουσία του σε περίπτωση που η αλήθεια αποκαλυφθεί.

Ο Μήτρος συνεχίζει να ψάχνει τρόπο να βγάλει τη Λευκή από τη μέση, όμως η ασφυκτική κατάσταση αρχίζει να γυρίζει εναντίον των Αρβανιταίων. Κι ενώ η Δέσποινα συνειδητοποιεί πως η κόρη της ίσως αγαπά τον Μάρκο, η Λευκή λυγίζει και του ομολογεί τον έρωτά της…