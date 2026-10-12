Κρίνο και Αγκάθι: Η αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας της Λευκής ανατρέπει τα πάντα

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Κρίνο και Αγκάθι
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” γεμάτο αποκαλύψεις έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Λεμονιά συναντά τη Λευκή στον τάφο του Ηλία και η αποκάλυψη πως είναι γυναίκα του Μάρκου την πανικοβάλλει, ενώ ο παπάς αρχίζει να υποψιάζεται την πραγματική ταυτότητα της Λευκής.

Στην Τρίπολη, ο Μήτρος στριμώχνει τη Γωγώ κι εκείνη, μετά από πίεση, του αποκαλύπτει πως η «Ελένη» έχει δεσμούς με το χωριό του και γύρισε εκεί για έναν νεκρό που οι Αρβανιταίοι της πήραν πριν από χρόνια.

Στο χωριό, ο Στέλιος συγκρούεται δημόσια με τον Παναγή, όμως εκείνος επιχειρεί να τον φέρει κοντά του προσφέροντάς του δουλειά στην επισκευή της καμένης αποθήκης.

Καθώς ο Σκλίβας ηττημένος πια ανακοινώνει στη Φρόσω πως θα φύγει, η Λευκή επιστρέφει στο αρχοντικό. Η Μαριγώ στήνει ένα, δήθεν, δείπνο συμφιλίωσης, ενώ ο Μάρκος παλεύει να κρατήσει τη γυναίκα του δίπλα του ενάντια σε όλους.

Παράλληλα, ο παπάς επιβεβαιώνει πως η Λευκή είναι πράγματι η χαμένη κόρη των Δρογουταίων και πάει στη Δέσποινα, ενώ η Λεμονιά ανασύρει κάποια γράμματα που αποκαλύπτουν ένα μυστικό που θέλει πάση θυσία να κρύψει.

Όμως, το μεγάλο σοκ το παθαίνει ο Στέλιος όταν πηγαίνει τελικά στους Αρβανιταίους για δουλειά και χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του αντικρίζοντας την ίδια του την κόρη.

Δείτε το Trailer

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ