Κρίνο και Αγκάθι: Η αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας της Λευκής ανατρέπει τα πάντα

Ένα επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” γεμάτο αποκαλύψεις έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Λεμονιά συναντά τη Λευκή στον τάφο του Ηλία και η αποκάλυψη πως είναι γυναίκα του Μάρκου την πανικοβάλλει, ενώ ο παπάς αρχίζει να υποψιάζεται την πραγματική ταυτότητα της Λευκής.

Στην Τρίπολη, ο Μήτρος στριμώχνει τη Γωγώ κι εκείνη, μετά από πίεση, του αποκαλύπτει πως η «Ελένη» έχει δεσμούς με το χωριό του και γύρισε εκεί για έναν νεκρό που οι Αρβανιταίοι της πήραν πριν από χρόνια.

Στο χωριό, ο Στέλιος συγκρούεται δημόσια με τον Παναγή, όμως εκείνος επιχειρεί να τον φέρει κοντά του προσφέροντάς του δουλειά στην επισκευή της καμένης αποθήκης.

Καθώς ο Σκλίβας ηττημένος πια ανακοινώνει στη Φρόσω πως θα φύγει, η Λευκή επιστρέφει στο αρχοντικό. Η Μαριγώ στήνει ένα, δήθεν, δείπνο συμφιλίωσης, ενώ ο Μάρκος παλεύει να κρατήσει τη γυναίκα του δίπλα του ενάντια σε όλους.

Παράλληλα, ο παπάς επιβεβαιώνει πως η Λευκή είναι πράγματι η χαμένη κόρη των Δρογουταίων και πάει στη Δέσποινα, ενώ η Λεμονιά ανασύρει κάποια γράμματα που αποκαλύπτουν ένα μυστικό που θέλει πάση θυσία να κρύψει.

Όμως, το μεγάλο σοκ το παθαίνει ο Στέλιος όταν πηγαίνει τελικά στους Αρβανιταίους για δουλειά και χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του αντικρίζοντας την ίδια του την κόρη.

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