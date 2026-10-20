Μπακογιάννη: Εάν η ΝΔ δεν συγκεντρώσει 25% ο πρωθυπουργός θα αναλάβει τις ευθύνες του – Παράλυτη η κυβέρνηση στη Γαλλία

Για όλη την βεντάλια των θεμάτων της επικαιρότητας μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη και υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής στρατηγικής, σε κρίσιμους και νευραλγικούς τομείς διακυβέρνησης.

Με «φόντο» τη γαλλική κρίση και την ευρωπαϊκή αστάθεια, υπογράμμισε ότι η πολιτική παράλυση, το διογκούμενο χρέος και η αδυναμία λήψης αποφάσεων, εντείνουν την κοινωνική ανασφάλεια, στη Γαλλία.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της συνέντευξης, σήμερα Τρίτη (20/10), ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ακροδεξιά κόμματα, ενώ έθεσε το όριο του 25% ως κρίσιμο πολιτικό σταθμό, δηλώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα αναλάβει τις ευθύνες του, στην περίπτωση που το κόμμα, δεν πετύχει τον συγκεκριμένο στόχο.

Την ίδια ώρα, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας την πολιτική του ταυτότητα, και επανέφερε το δίλημμα «Μητσοτάκης ή αστάθεια».

Γαλλία: Κυβερνητική παράλυση, χρέος και κοινωνική ένταση

Αναλύοντας την κατάσταση στη Γαλλία, η Ντόρα Μπακογιάννη περιέγραψε μια χώρα εγκλωβισμένη σε μία παρατεταμένη πολιτική αδυναμία, με κυβέρνηση μειοψηφίας που δυσκολεύεται να προωθήσει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, συνέδεσε το υψηλό δημόσιο χρέος με τις πιέσεις στο κοινωνικό κράτος και την αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια, μετά τις εκλογές, η Γαλλία έχει μια κυβέρνηση παράλυτη, μια κυβέρνηση μειοψηφίας που δεν μπορεί να πάρει κανένα μέτρο και καμία διαρθρωτική αλλαγή», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κόστος των συντάξεων, στις δυσλειτουργίες του συστήματος υγείας και στις περικοπές που πυροδότησαν κοινωνικές αντιδράσεις. Παράλληλα, διαχώρισε τις αρχικές ειρηνικές κινητοποιήσεις από τα επεισόδια που ακολούθησαν, υποστηρίζοντας ότι η δράση ακραίων στοιχείων υπονόμευσε τα αιτήματα των διαδηλωτών.

«Αυτή η σούμα, μία παράλυτη κυβέρνηση, ένας Μακρόν ο οποίος λέγεται αγγλικά sitting duck, δηλαδή είναι μία καθισμένη πάπια, έτοιμη για πυροβολισμό, όλη αυτή η κατάσταση της ακυβερνησίας έχει φέρει τα πράγματα στα άκρα», υπογράμμισε η έμπειρη πολιτικός.

Για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, εκτίμησε ότι δεν αναμένεται άμεση αλλαγή, καθώς, όπως ανέφερε, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν προτίθεται να παραιτηθεί και ως εκ τούτου, η κυβερνητική «αδυναμία», ενδέχεται να παραταθεί.

Ακρίβεια και Τσίπρας: Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση

Περνώντας στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, η κ. Μπακογιάννη αμφισβήτησε την απόδοση ευθυνών για την ακρίβεια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αποδίδοντας την άνοδο τν τιμών, στις διεθνείς συγκρούσεις και στις επιπτώσεις τους, στην παγκόσμια οικονομία.

«Είναι μύθος η ακρίβεια Μητσοτάκη»

«Ο μεγαλύτερος μύθος που έχουμε ακούσει στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε ακρίβεια Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει ακρίβεια Μητσοτάκη, υπάρχει ακρίβεια λόγω δύο αναίτιων πολέμων, στην Ουκρανία και το Ιράν», αποσαφήνισε η κυρία Μπακογιάννη.

Πυρά κατά Τσίπρα

Στρέφοντας τα πυρά της στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή σχόλιο στελέχους της ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια στη Γαλλία, υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δυσκολεύεται να προσδιορίσει τη σημερινή πολιτική του ταυτότητα.

«Είναι βέβαιο ότι είναι διχασμένη προσωπικότητα αυτή τη στιγμή, ο κ. Τσίπρας»

«Είναι μια διχασμένη προσωπικότητα ανάμεσα στο χθες του, το οποίο δικαιολογούσε κάθε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις και ακραίες μορφές. Σας θυμίζω όμως ότι η Ελλάδα τα έχει περάσει αυτά και τα πλήρωσε. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα της Marfin, που φωνάζαν από κάτω “κάψτε τους”. Αυτό δεν είναι ο Έλληνας, ο Έλληνας δεν νιώθει έτσι. Ο Έλληνας θέλει να φωνάξει, θέλει να βρίσει, ναι, αλλά δεν θέλει τέτοιου είδους σκηνές. Επειδή λοιπόν εμείς τα βιώσαμε, δεν πιστεύω ότι το έργο αυτό θα το ξαναδούμε με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο το είδαμε. Δυσκολεύεται ο κ. Τσίπρας να βρει την ταυτότητά του, διότι παλιά ήταν αυτή», σημείωσε με νόημα η κυρία Μπακογιάννη.

Στη συνέχεια, επικαλέστηκε τη μνήμη της τραγωδίας της Marfin, καταδικάζοντας τη βία και υπενθυμίζοντας το βαρύ τίμημα που έχει πληρώσει η ελληνική κοινωνία, από ακραίες συμπεριφορές.

Ευρώπη: Προειδοποίηση για την άνοδο της ακροδεξιάς

Η κ. Μπακογιάννη, έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την ευρωπαϊκή ηγεσία, επισημαίνοντας ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια απαιτεί ουσιαστικές πολιτικές στήριξης και αποτελεσματικές αποφάσεις. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η ενίσχυση ακροδεξιών κομμάτων στη Γαλλία και στη Γερμανία, θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρώπη κινδυνεύει να αποσταθεροποιηθεί από την άνοδο της Ακροδεξιάς

«Η ουσία της υποθέσεως είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή, και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να καταλάβουν οι ηγέτες της Ευρώπης ότι η κοινωνία χρειάζεται στήριξη.

Η Ευρώπη πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό. Έγινε μια σύνοδος κορυφής προχτές και αποτέλεσμα μηδέν. Και έχεις έναν Μητσοτάκη και μια Μελόνι οι οποίοι δίνουν μάχη να εξηγήσουν, διότι είναι δύο σταθεροί ηγέτες, οι οποίοι έχουν επαφή με την κοινωνία, και λένε «παιδιά, δεν μπορεί να πάει έτσι το πράγμα, πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις». Και έχεις κάτι άλλους, οι οποίοι ζούνε στο ροζ συννεφάκι της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας», τόνισε εμφατικά.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, αντιπαραβάλλοντας την ανάγκη για άμεσες αποφάσεις με την αδυναμία επίτευξης ουσιαστικών αποτελεσμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εκλογές 2027: Το όριο του 25% και οι ευθύνες Μητσοτάκη

Στο πεδίο των επόμενων εθνικών εκλογών, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εμφανίστηκε αισιόδοξη για την προοπτική αυτοδυναμίας, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της διεθνούς συγκυρίας και δεν επιθυμούν να διακινδυνεύσουν όσα έχουν κατακτηθεί.

Ωστόσο, το πιο ηχηρό μήνυμά της αφορούσε το εκλογικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και τη στάση του πρωθυπουργού σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης του 25%.

«Τι είναι ο πρωθυπουργός, κολλημένος σε μια καρέκλα και λέει «εγώ είμαι και κανένας άλλος δεν είναι; «Όχι. Eάν η ΝΔ δεν συγκεντρώσει 25%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναλάβει τις ευθύνες του», υπογράμμισε η κυρία Μπακογιάννη.

«Δεν είναι πολύ μακριά η αυτοδυναμία»

«Δεν είναι μακριά η αυτοδυναμία, διότι ο κόσμος έχει απόλυτη συνείδηση ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διεθνή κρίση πάρα πολύ μεγάλη, και το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να διακινδυνεύσει τα κεκτημένα».

Σαμαράς, Καράογλου και το ενδεχόμενο συνεργασιών

Αναφερόμενη στις τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά για την ακρίβεια και τη φορολογία, η κ. Μπακογιάννη τις χαρακτήρισε ως στερούμενες σοβαρότητας, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις διεθνείς εξελίξεις.

«Αν βρούμε τον άνθρωπο που θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τότε αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να καταπολεμήσει την ακρίβεια. Μέχρι τότε, όποιος λέει άλλα πράγματα λέει παραμύθια της Χαλιμάς», είπε χαρακτηριστικά.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, εκτίμησε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες στη Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να επιφέρει, κατά την άποψή της, σοβαρό πολιτικό πλήγμα.

Για την τοποθέτηση του κ. Καράογλου περί πιθανής συνεργασίας της ΝΔ με ακροδεξιά κόμματα, η κ. Μπακογιάννη, σχολίασε πως «έχει διαφορετικό στόχο, έχει αυτοδιοικητικό στόχο.

Από την ώρα που έχει αυτοδιοικητικό στόχο, απευθύνεται με τελείως διαφορετική λογική. Όταν είναι αυτοδιοικητικές οι εκλογές, απευθύνεσαι με διαφορετικό πολιτικό λόγο. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία το έχουμε ξεκαθαρίσει: με ακροδεξιά κόμματα αποκλείεται να συνεργαστούμε, γιατί η μεγαλύτερη ασφάλεια που προσφέρει η Νέα Δημοκρατία είναι στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής», επεσήμανε με νόημα.

Το πολιτικό μήνυμα της παρέμβασης

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Ντόρα Μπακογιάννη επανέφερε το βασικό δίλημμα που, κατά την εκτίμησή της, θα κυριαρχήσει στην πολιτική αντιπαράθεση, ενόψει των εκλογών του 2027:

«Μητσοτάκης ή αστάθεια».

Επίσης, αναφορικά με τις αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών, σημείωσε πως «εγώ βλέπω μια μεγάλη πρόοδο. Υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά έχουν μειωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.