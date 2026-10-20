Με κασκόλ της «Ελλάς Μελβούρνης» στη Βουλή ο Δημήτρης Καιρίδης – «Η διασπορά μας είναι η δύναμή μας» – ΦΩΤΟ

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Ένα διαφορετικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη (20/10) όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, εμφανίστηκε στα έδρανα φορώντας το κασκόλ της ποδοσφαιρικής ομάδας «Ελλάς Μελβούρνης», με αφορμή την κατάκτηση του Κυπέλλου Αυστραλίας από τον σύλλογο.

Ο κ. Καιρίδης αναφέρθηκε στην επιτυχία της ομάδας, εκπληρώνοντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους Έλληνες της Αυστραλίας κατά την επίσκεψή του στη χώρα πριν από μερικούς μήνες.

«Κατέκτησε την προηγούμενη εβδομάδα το κύπελλο Αυστραλίας. Υποσχέθηκα λοιπόν στους ομογενείς ότι θα το αναφέρω στην εθνική αντιπροσωπεία, διότι πιστεύω ότι αυτές οι επιτυχίες όλων των ειδών αντανακλούν συνολικά στο έθνος», δήλωσε από το βήμα της Βουλής.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε τη σημασία της ελληνικής διασποράς και τη συμβολή της στην προβολή της χώρας στο εξωτερικό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Όλες οι επιτυχίες αντανακλούν στο έθνος! Η διασπορά μας είναι η δύναμή μας».

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Η ψήφος των αποδήμων στο επίκεντρο

Με αφορμή την επιτυχία της Ελλάς Μελβούρνης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ διεύρυνε την παρέμβασή του, συνδέοντας τον δυναμισμό της ομογένειας με τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις πολιτικές εξελίξεις και το δικαίωμά τους να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους.

Ο Δημήτρης Καιρίδης άσκησε κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα την ουσιαστική συμμετοχή των αποδήμων στην πολιτική ζωή της χώρας, κάνοντας λόγο για μια παράδοση περιορισμένων οριζόντων και πολιτικού ελέγχου.

«Σπάσαμε μια παράδοση κοτζαμπασισμού, στην οποία προσχώρησε με μεγάλο φανατισμό και η ελληνική Αριστερά, που ήθελε την Ελλάδα των στενών οριζόντων, την υποκριτική Ελλάδα που ορκίζεται στη δύναμη του ελληνισμού της διασποράς και, από την άλλη, δεν τον θέλει στα πόδια της», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ενεργός συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη να αξιοποιηθεί η δυναμική της ελληνικής διασποράς.