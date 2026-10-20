Βασίλης Σπανάκης: Υπερδιπλασιάστηκε η στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας – Ρεκόρ επισκεψιμότητας στα ΚΕΠ το 2026

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Στην αύξηση του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και στο γεγονός ότι σήμερα υπηρετούν 1.800 Δημοτικοί Αστυνομικοί, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, σε εμφάνισή του στην εκπομπή Newsroom και στον Δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα.

Μίλησε, επίσης, και για πρόσφατη εγκύκλιο που εκδόθηκε μετά τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας στους Δήμους που έχουν Δημοτική Αστυνομία για συγκεκριμένες αρμοδιότητες να ασκούνται από άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, το θεσμικό πλαίσιο για τη Δημοτική Αστυνομία άλλαξε με Νόμο του 2022 και μεταξύ άλλων έχει ευθύνη προστασίας της δημοτικής περιουσίας (Δημαρχεία, Πάρκα, Πλατείες, Παιδικές Χαρές κ.α.).

«Ρεκόρ επισκεψιμότητας στα ΚΕΠ το 2026»

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στον τριπλό εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και τόνισε ότι το 2026 έχουμε ρεκόρ επισκεψιμότητας στα ΚΕΠ της χώρας αφού μέχρι σήμερα οι συναλλαγές προσεγγίζουν τα 7 εκ. για διαφορετικό αριθμό πράξεων.

«Απαράδεκτες, ανώριμες και επικίνδυνες οι δηλώσεις στελέχους της ΕΛΑΣ»

Σε ερώτηση του κ. Σιαδήμα για τη δήλωση στελέχους της ΕΛΑΣ μετά τα γεγονότα της Γαλλίας ο κ. Σπανάκης τις χαρακτήρισε απαράδεκτες, ανώριμες και επικίνδυνες.

«Η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών»

Με αφορμή ερώτηση για τις επόμενες εκλογές ο Υφυπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί ξεκάθαρη λαϊκή εντολή, προκειμένου να συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της για μείωση φόρων, αύξηση μισθών και συντάξεων, νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Χαρακτηριστικά είπε ότι αυτοδύναμη Κυβέρνηση συνεπάγεται και ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει και το 100% της πολιτικής ευθύνης.