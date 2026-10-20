ΗΠΑ: Σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητα Τραμπ – Προβάδισμα 12 μονάδων για τους Δημοκρατικούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

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Στο χαμηλότερο επίπεδο και των δύο προεδρικών του θητειών υποχώρησε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς μόλις το 31% των Αμερικανών εγκρίνει πλέον τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos. Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι Δημοκρατικοί αποκτούν σημαντικό προβάδισμα έναντι των Ρεπουμπλικανών, με τη διαφορά να φτάνει τις 12 ποσοστιαίες μονάδες. Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια για την οικονομία και τις υψηλές τιμές της βενζίνης φαίνεται να επηρεάζει καθοριστικά το πολιτικό κλίμα, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που δημοσίευσε το Reuters τη Δευτέρα (19/10), η αποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ διαμορφώθηκε στο 31%, καταγράφοντας πτώση μίας ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα πριν από δύο εβδομάδες.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής που έχει καταγραφεί για τον Τραμπ κατά τη διάρκεια των δύο προεδρικών του θητειών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εμφανίζονται ολοένα πιο δυσαρεστημένοι με την οικονομική κατάσταση.

Η δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, με τα αποτελέσματά της να αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα δυσμενή εικόνα για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Δημοκρατικοί 47%, Ρεπουμπλικανοί 35% – Μεγαλώνει η εκλογική διαφορά

Τα ευρήματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται να διευρύνουν αισθητά το προβάδισμά τους.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα επέλεγαν εάν οι εκλογές για το Κογκρέσο πραγματοποιούνταν σήμερα, το 47% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων απάντησε τους Δημοκρατικούς, έναντι 35% που επέλεξε τους Ρεπουμπλικανούς.

Η διαφορά των 12 ποσοστιαίων μονάδων είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εκλογικού κύκλου.

Μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα, οι Δημοκρατικοί προηγούνταν με επτά μονάδες, συγκεντρώνοντας 44%, έναντι 37% των Ρεπουμπλικανών.

Η νέα εικόνα ενισχύει τις ελπίδες των Δημοκρατικών ότι μπορούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων ή ακόμη και της Γερουσίας.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στην υλοποίηση της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής του θητείας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Reuters, οι δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο αποτυπώνουν τη γενική τάση του εκλογικού σώματος και όχι απαραίτητα την τελική κατανομή των εδρών, η οποία εξαρτάται από τις ξεχωριστές αναμετρήσεις σε κάθε πολιτεία και εκλογική περιφέρεια.

Οι γυναίκες γυρίζουν την πλάτη στους Ρεπουμπλικανούς

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση της διαφοράς διαδραματίζει η μεταστροφή των γυναικών ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 50% των γυναικών δηλώνει ότι προτίθεται να ψηφίσει τους Δημοκρατικούς, έναντι μόλις 32% που επιλέγει τους Ρεπουμπλικανούς.

Το προβάδισμα των Δημοκρατικών στις γυναίκες φτάνει έτσι τις 18 ποσοστιαίες μονάδες και αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της συνολικής αλλαγής του πολιτικού συσχετισμού.

Οι Δημοκρατικοί προηγούνται και μεταξύ των ανδρών, αν και με μικρότερη διαφορά.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι καλούνται να περιορίσουν τις εκλογικές τους απώλειες σε μια κρίσιμη κατηγορία ψηφοφόρων.

Το 68% αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στην οικονομία

Η οικονομία αναδεικνύεται σε μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του Αμερικανού προέδρου.

Το 68% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται την οικονομία, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι την ίδια άποψη εκφράζει και το 37% όσων αυτοπροσδιορίζονται ως Ρεπουμπλικανοί.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται στους πολιτικούς αντιπάλους του Τραμπ, αλλά επεκτείνεται και σε τμήμα της εκλογικής βάσης του κόμματός του.

Σύμφωνα με το Reuters, η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου έχει επιβαρυνθεί σημαντικά μετά την απόφασή του να εξαπολύσει στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο, σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Ο πόλεμος που ακολούθησε προκάλεσε απότομη αύξηση των τιμών της βενζίνης, επιβαρύνοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και ενισχύοντας τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής.

Η ακρίβεια στα καύσιμα έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα, καθώς επηρεάζει άμεσα τις καθημερινές μετακινήσεις και τις δαπάνες των αμερικανικών νοικοκυριών.

Οι Αμερικανοί εμπιστεύονται περισσότερο τους Δημοκρατικούς για την οικονομία

Η οικονομική δυσαρέσκεια αποτυπώνεται και στην αξιολόγηση των δύο μεγάλων κομμάτων.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θεωρούν καταλληλότερο για τη διαχείριση της οικονομίας, το 40% των ερωτηθέντων επέλεξε τους Δημοκρατικούς και το 33% τους Ρεπουμπλικανούς.

Το προβάδισμα των επτά μονάδων σε ένα πεδίο που παραδοσιακά διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις αμερικανικές εκλογές αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το κυβερνών κόμμα.

Η εικόνα αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η οικονομική πολιτική αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής ταυτότητας του Τραμπ.

Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν υψηλές και τους ψηφοφόρους να εκφράζουν ανησυχία για την αγοραστική τους δύναμη, οι Δημοκρατικοί φαίνεται να επωφελούνται από τη δυσαρέσκεια απέναντι στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Κρίσιμη αναμέτρηση στις 3 Νοεμβρίου – Τι διακυβεύεται για τον Τραμπ

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσουν τη σύνθεση του αμερικανικού Κογκρέσου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, προκειμένου να συνεχίσουν την προώθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών του προέδρου.

Αντίθετα, οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να μετατρέψουν τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε εκλογικά κέρδη.

Η απώλεια της πλειοψηφίας έστω και σε ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα θα περιόριζε σημαντικά την ευχέρεια κινήσεων του Τραμπ.

Παρά το μεγάλο προβάδισμα που καταγράφεται στη δημοσκόπηση, η έκβαση της αναμέτρησης παραμένει ανοιχτή, καθώς οι ιδιαίτεροι εκλογικοί συσχετισμοί ανά πολιτεία και περιφέρεια μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα.

Πώς πραγματοποιήθηκε η δημοσκόπηση

Η έρευνα των Reuters/Ipsos πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε εθνικό επίπεδο, σε διάστημα τεσσάρων ημερών, και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Συμμετείχαν 1.679 ενήλικοι Αμερικανοί, εκ των οποίων 1.279 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.

Το περιθώριο σφάλματος ανέρχεται σε δύο ποσοστιαίες μονάδες για το σύνολο των ερωτηθέντων και σε τρεις μονάδες για τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.

Με τη δημοτικότητά του να υποχωρεί στο 31%, τους Δημοκρατικούς να διευρύνουν τη διαφορά τους και την οικονομική δυσαρέσκεια να αγγίζει ακόμη και Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, ο Ντόναλντ Τραμπ εισέρχεται στην τελική ευθεία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές αντιμέτωπος με το δυσμενέστερο δημοσκοπικό κλίμα των δύο προεδρικών του θητειών.