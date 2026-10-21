Ο Λαζαρίδης ζήτησε συγγνώμη από την Γιαννακοπούλου – «Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ»

«Συγγνώμη» ζήτησε από την Νάντια Γιαννακοπούλου ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά τον άγριο καβγά που είχαν στον τηλεοπτικό αέρα, που κατέληξε σε κλάματα της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

«Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω» αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ και προσθέτει: «Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που εξαπέλυε πυρά κατά του κ. Λαζαρίδη, λέγοντας ότι «έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων». «Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του. Αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση. Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός».