LIVE UPDATE
Λαύριο: Φωτιά σε ιστιοπλοϊκό σκάφος – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ο Λαζαρίδης ζήτησε συγγνώμη από την Γιαννακοπούλου – «Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ»

«Συγγνώμη» ζήτησε από τη Νάντια Γιαννακοπούλου ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης έπειτα από άγριο καβγά στον τηλεοπτικό αέρα, αναγνωρίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που εξαπέλυσε πυρά κατά του βουλευτή για τοξικό λόγο και χυδαία προσωπική επίθεση, αποδίδοντας την ευθύνη προσωπικά στον Πρωθυπουργό.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Μακάριος Λαζαρίδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Συγγνώμη» ζήτησε από την Νάντια Γιαννακοπούλου ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά τον άγριο καβγά που είχαν στον τηλεοπτικό αέρα, που κατέληξε σε κλάματα της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
  • Ο βουλευτής της ΝΔ παραδέχθηκε πως η αντιπαράθεση ξέφυγε, αναφέροντας: «Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη».
  • Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που εξαπέλυε πυρά κατά του κ. Λαζαρίδη, λέγοντας ότι «έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Συγγνώμη» ζήτησε από την Νάντια Γιαννακοπούλου ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά τον άγριο καβγά που είχαν στον τηλεοπτικό αέρα, που κατέληξε σε κλάματα της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Νάντια Γιαννακοπούλου: Ξέσπασε σε κλάματα on air έπειτα από καβγά με τον Μακάριο Λαζαρίδη – «Είστε κινούμενος βούρκος» – ΒΙΝΤΕΟ

«Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω» αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ και προσθέτει: «Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που εξαπέλυε πυρά κατά του κ. Λαζαρίδη, λέγοντας ότι «έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων». «Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του. Αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση. Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός».

ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Να τον χαίρεται η ΝΔ – Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος

 

 

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ