Γρεβενά: Απάτη με θύμα 25χρονη και λεία 108.000 ευρώ στη Δεσκάτη

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Νέα απάτη από επιτήδειους με θύμα αυτή τη φορά μία 25χρονη. Το περιστατικό συνέβη στα Γρεβενά, με τους δράστες να προσποιούνται υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και να καταφέρνουν να αποσπάσουν ένα ποσό κοντά στις 108.000 ευρώ.

Η σπείρα φαίνεται να είχε συλλέξει στοιχεία και πληροφορίες για το θύμα τους, ενώ οι αστυνομικές Αρχές βλέπουν σύνδεση της συγκεκριμένης υπόθεσης, με την εξαπάτηση προ ολίγων μηνών στο χωριό Καρπερό και θεωρούν πως πρόκειται για την ίδια συμμορία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η γυναίκα βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ και η τοπική κοινότητα της Δεσκάτης βρίσκεται σε επαγρύπνηση και φοβάται πως η σπείρα θα ξαναχτυπήσει στην περιοχή τους.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών έχει συλλέξει μαρτυρίες σχετικά με την εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά των δραστών που προσποιήθηκαν πως είναι από την ΑΑΔΕ, ούτως ώστε να ταυτοποιήσει τους δράστες.

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