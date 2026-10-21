Τουρκία: Νέα αμυντική συμφωνία με Κατάρ, Πακιστάν και Ινδονησία για κοινή στρατιωτική παραγωγή

Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την ονομασία «Μπεντίρ» υπέγραψε η Τουρκία με το Κατάρ, το Πακιστάν και την Ινδονησία στην Ντόχα.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας υπέγραψε η Τουρκία με το Κατάρ, το Πακιστάν και την Ινδονησία στην Ντόχα, με στόχο την ενίσχυση της κοινής στρατιωτικής παραγωγής και την ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών.
  • Το μνημόνιο συνεργασίας, με την ονομασία «Μπεντίρ», υπεγράφη από τους υπουργούς και υφυπουργούς Άμυνας των τεσσάρων χωρών.
  • Η συμφωνία προβλέπει την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων κάθε χώρας για την ανάπτυξη κοινών αμυντικών προγραμμάτων και την ενίσχυση των στρατιωτικών τους ικανοτήτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας υπέγραψε η Τουρκία με το Κατάρ, το Πακιστάν και την Ινδονησία στην Ντόχα, με στόχο την ενίσχυση της κοινής στρατιωτικής παραγωγής, την ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών και τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων χωρών.

Το μνημόνιο συνεργασίας, με την ονομασία «Μπεντίρ», υπεγράφη από τους υπουργούς και υφυπουργούς ;Aμυνας των τεσσάρων χωρών.

Από την τουρκική πλευρά υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ενώ το Κατάρ εκπροσώπησε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για αμυντικά θέματα, σεΐχης Σαούντ μπιν Αμπντουραχμάν μπιν Χασάν Αλ Θάνι. Τη συμφωνία υπέγραψαν επίσης ο υφυπουργός ‘Αμυνας της Ινδονησίας Γιουσούφ Τζαουχάρι και ο υπουργός ‘Αμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Μοχάμεντ Ασίφ.

Η συμφωνία προβλέπει την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων κάθε χώρας για την ανάπτυξη κοινών αμυντικών προγραμμάτων και την ενίσχυση των στρατιωτικών τους ικανοτήτων. Παράλληλα, περιλαμβάνει συνεργασία στη στρατιωτική τεχνική εκπαίδευση, την έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και τη δημιουργία βιομηχανικών υποδομών για σύγχρονα αμυντικά συστήματα.

Στόχος είναι επίσης η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και η κάλυψη αμυντικών αναγκών των συμμετεχουσών και άλλων φιλικών χωρών.

Το μνημόνιο ονομάστηκε «Μπεντίρ», που σημαίνει «πανσέληνος», συμβολίζοντας την αλληλοσυμπλήρωση των δυνατοτήτων των τεσσάρων κρατών.

 

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