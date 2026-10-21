Cyber Greece 2026: Οι Υπουργοί Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Δημήτρης Παπαστεργίου για το νέο τοπίο των υβριδικών απειλών – «Ο εφησυχασμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός»

Το νέο τοπίο των υβριδικών απειλών και την ετοιμότητα των κρίσιμων υποδομών συζήτησαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπό τον συντονισμό του Εκδότη – Διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου. Η συζήτηση έγινε στο 6ο Cyber Greece 2026, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting στην Αίγλη Ζαππείου.

Του Θάνου Μωριάτη

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να μην λαμβάνουμε μέτρα»

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να μην λαμβάνουμε μέτρα. Και όταν λέω μέτρα, εννοώ θεσμούς, δομές και επιχειρησιακά μέτρα», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης βρίσκεται σε μια ευαίσθητη και ασταθή περιοχή, με πολλές απειλές. Για να δείξει το μέγεθος των νέων κινδύνων, ανέφερε την επίθεση με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ανέφερε επίσης την επίθεση σε σταθμό υψηλής τάσης στη Γερμανία, που σύμφωνα με τον ίδιο άφησε 2,5 εκατομμύρια πολίτες χωρίς ρεύμα και θέρμανση για 22 ημέρες. Θύμισε και την κρίση του Έβρου το 2020, την οποία διαχειρίστηκε ο ίδιος, όταν χιλιάδες μετανάστες κατευθύνθηκαν από τη γειτονική χώρα προς τις Καστανιές.

Παραδέχθηκε ότι στο Δημόσιο υπάρχει «έλλειμμα συνεργασιών». Μεγάλο βήμα, κατά τον ίδιο, είναι η νέα Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων, που θα συντονίζει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε τομείς όπως η ενέργεια και η ύδρευση. «Οι περισσότερες καταστροφές που γνωρίσαμε προήλθαν από τον εφησυχασμό», σημείωσε.

Για την ισορροπία ασφάλειας και δικαιωμάτων, ανέφερε ότι η αστυνομία ζήτησε την άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων πριν από τη χρήση 1.000 νέων καμερών. Ως πιο υποτιμημένη απειλή χαρακτήρισε το έλλειμμα ενημέρωσης πολιτών, θεσμών και επιχειρήσεων: «Δεν έχουμε δημιουργήσει τα σενάρια που πρέπει για να αναδείξουμε τους κινδύνους».

Δημήτρης Παπαστεργίου: «Το σημείο που θα την πατήσεις είναι όταν νομίζεις ότι είσαι ασφαλής»

Ο κ. Παπαστεργίου περιέγραψε την «τέλεια απειλή»: μια ψευδή είδηση, ένα πρόβλημα σε δίκτυο ενέργειας και μια φήμη ότι η χώρα καταρρέει, όλα ταυτόχρονα. Αποκάλυψε ότι πρόσφατη έρευνα της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας στην ενέργεια έδειξε απερισκεψία, κυρίως σε μικρότερους ιδιωτικούς φορείς. Αναφέρθηκε στο Security Operations Center της ΕΥΠ, στη Threat Intelligence στο dark web και σε πρόσφατη άσκηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που ανέδειξε ικανότητες αλλά και ελλείψεις.

Η ΕΑΚ, όπως είπε, είναι «αμείλικτη» στην υποχρεωτική αναφορά περιστατικών βάσει της NIS2, με το πρώτο πρόστιμο να έχει ήδη επιβληθεί. «Όλες οι επιχειρήσεις και οι φορείς μας κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουν ζητήματα. Το θέμα είναι να επανέλθουμε γρήγορα», υπογράμμισε. Ως μεγαλύτερες αδυναμίες ανέφερε τον ανθρώπινο παράγοντα και την αργή ταχύτητα των διαγωνισμών του Δημοσίου.

Για την παραπληροφόρηση, επεσήμανε ότι σύμφωνα με τη Eurostat οι Έλληνες είναι τελευταίοι στην Ευρώπη στον έλεγχο των πηγών τους. Ανέφερε ότι αύριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για την ανωνυμία στο διαδίκτυο.

Το Cyber Greece 2026 «Υβριδικές Απειλές: Το νέο τοπίο» πραγματοποιείται σήμερα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, καθώς και με την ευρεία υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών και οργανισμών της αγοράς. Diamond χορηγός του συνεδρίου είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ ως Platinum χορηγοί συμμετέχουν οι εταιρείες OBRELA και BRIGHT GROUP. Την κατηγορία των Golden χορηγών στελεχώνουν οι ADACOM και inDigital, ενώ Silver χορηγοί είναι οι HUAWEI, NEUROSOFT και Netcompany. Στο πλευρό του συνεδρίου ως Χορηγοί βρίσκονται οι εταιρείες Τ, ΑΔΜΗΕ, Olympios, EFAGROUP και Cognyte LUMINAR, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται επιπλέον με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ. Χορηγοί επικοινωνίας που καλύπτουν και προβάλλουν το συνέδριο είναι οι realfm97.8, Realnews, Real.gr, ENIKOS και enikonomia.gr. Το CYBER GREECE αποτελεί σταθερά έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για την ασφάλεια στον ψηφιακό χώρο στην Ελλάδα.