Επιστήμονες αναπαρέστησαν γιγαντιαίο τσουνάμι 50 μέτρων: Ανακάλυψαν κρυφό κίνδυνο που απειλεί λίμνες σε όλο τον κόσμο

Όταν ακούμε τη λέξη «τσουνάμι», ο νους μας πηγαίνει σχεδόν αυτόματα σε βιβλικές καταστροφές στους ανοιχτούς ωκεανούς, που προκαλούνται από ισχυρούς υποθαλάσσιους σεισμούς και απειλούν μακρινές ακτές.

Κι όμως, μια νέα, ανησυχητική επιστημονική ανακάλυψη έρχεται να ανατρέψει όσα ξέραμε, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια καταστροφική απειλή παραμονεύει εκεί που δεν το περιμένει κανείς: στις ήρεμες λίμνες γλυκού νερού. Το ακόμη πιο συγκλονιστικό εύρημα των ερευνητών είναι ότι οι γιγαντιαίες αυτές υδάτινες απειλές δεν αποτελούν απλώς καπρίτσιο της φύσης.

Καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η γεωργία, η αποψίλωση των δασών και η κτηνοτροφία, φαίνεται πως λειτουργούν ως «φυτίλι», κάνοντας αυτά τα σπάνια φαινόμενα πολύ πιο επικίνδυνα και απρόβλεπτα για τις παραλίμνιες κοινότητες που έχουν ελάχιστο χρόνο για να αντιδράσουν.

Τα τσουνάμι συνδέονται συνήθως με ισχυρούς σεισμούς κάτω από τον ωκεανό, οι οποίοι στέλνουν τεράστια τείχη νερού προς ανυποψίαστες παρακτίτιες κοινότητες. Ωστόσο, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ορισμένες από τις ίδιες καταστροφικές δυνάμεις μπορούν να προκαλέσουν κατακλυσμιαία κύματα σε λίμνες γλυκού νερού, όπου οι γειτονικοί πληθυσμοί ενδέχεται να έχουν ελάχιστο χρόνο για να διαφύγουν.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η γεωργία, η αποψίλωση των δασών και η κτηνοτροφία, ενδέχεται να καθιστούν αυτές τις καταστροφές ακόμη πιο επικίνδυνες.

Μια διεθνής ερευνητική ομάδα αναπαρέστησε δύο καταστροφικά τσουνάμι που έπληξαν τη λίμνη Ιζέο (Iseo) της Ιταλίας κατά τον Μεσαίωνα, συμπεριλαμβανομένου ενός που δημιούργησε κύματα τα οποία έφτασαν σε ύψος περίπου τα 50 μέτρα.

Τα ευρήματά τους δείχνουν ότι η αιωνόβια διάβρωση του εδάφους που προκλήθηκε από τον άνθρωπο συνέβαλε στη δημιουργία των ασταθών υποβρύχιων συνθηκών που κατέστησαν δυνατές αυτές τις καταστροφές.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, δείχνει πώς φαινομενικά αβλαβείς αλλαγές στο τοπίο μπορούν σταδιακά να αυξήσουν την καταστροφική ισχύ των σεισμών. Οι επιπτώσεις της ανακάλυψης αυτής εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα της Ιταλίας.

Οι ερευνητές εντόπισαν παρόμοιους κινδύνους σε λίμνες σε ολόκληρη την Ευρώπη, την Αλάσκα και τη Νέα Ζηλανδία, προκαλώντας ανησυχίες ότι οι κατοικημένες όχθες λιμνών γλυκού νερού ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μια υποτιμημένη απειλή φυσικής καταστροφής.

Πώς η ανθρώπινη δραστηριότητα μετατρέπει τις λίμνες σε «ωρολογιακές βόμβες» για τσουνάμι

Αντίθετα με τα τσουνάμι των ωκεανών, τα οποία συχνά προκαλούνται από ξαφνικές μετατοπίσεις του θαλάσσιου πυθμένα, τα τσουνάμι των λιμνών μπορούν να εκδηλωθούν όταν τεράστιοι όγκοι ιζημάτων καταρρέουν κατά μήκος υποβρύχιων πλαγιών. Αυτές οι κατολισθήσεις εκτοπίζουν απότομα το νερό, δημιουργώντας ισχυρά κύματα που εξαπλώνονται σε όλη τη λίμνη και ξεσπούν στις γύρω όχθες.

Στη λίμνη Ιζέο (Iseo), που βρίσκεται στους νότιους πρόποδες των ιταλικών Άλπεων στη βόρεια Ιταλία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είχε επιταχύνει αυτή τη διαδικασία για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια.

Ξεκινώντας από τη ρωμαϊκή περίοδο, η επέκταση της γεωργίας, η αποψίλωση των δασών και η κτηνοτροφία αύξησαν τη διάβρωση του εδάφους σε ολόκληρη την γύρω αλπική λεκάνη απορροής.

Ο ποταμός Όλιο (Oglio) μετέφερε τα χαλαρά ιζήματα στη λίμνη, όπου συσσωρεύονταν κατά μήκος ενός υποβρύχιου δέλτα.

Με την πάροδο του χρόνου, η μεταφορά ιζημάτων αυξήθηκε κατά περίπου τρεις φορές σε σχέση με τον προηγούμενο φυσικό ρυθμό, δημιουργώντας σταδιακά πιο απότομες και λιγότερο σταθερές υποβρύχιες πλαγιές. Όταν εκδηλώνονταν σεισμοί, τα συσσωρευμένα ιζήματα γίνονταν ευάλωτα σε μια καταστροφική κατάρρευση.

Το 1117, ένας σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πυροδότησε μια υποβρύχια κατολίσθηση, η οποία εκτόπισε περίπου 62 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ιζημάτων. Χρησιμοποιώντας γεωλογικά αρχεία, έρευνες στον πυθμένα της λίμνης και προσομοιώσεις σε υπολογιστή, οι ερευνητές αναπαρέστησαν το τσουνάμι που προκλήθηκε.

Τα μοντέλα τους δείχνουν ότι τα κύματα ξεπέρασαν τα 50 μέτρα κοντά στη βόρεια ακτογραμμή, με την πλημμύρα να εκτείνεται σε βάθος περίπου 2,7 χιλιομέτρων στην ενδοχώρα σε ορισμένες τοποθεσίες, ενώ αποκάλυψαν ότι τα πρώτα κύματα έφτασαν στις κοντινές ακτές σε μόλις ένα λεπτό περίπου.

Ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο αποκαλύπτει μια βιβλική καταστροφή

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι αποδείξεις αυτής της καταστροφής ενδέχεται να έχουν επιβιώσει για περισσότερα από 900 χρόνια σε ένα χειρόγραφο που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού. Μια αναφορά του 12ου αιώνα περιγράφει μια καταστροφική πλημμύρα που ισοπέδωσε τους οικισμούς γύρω από τη λίμνη Ιζέο. «Η λίμνη (Ιζέο) ξεχείλισε τόσο πολύ, ώστε ελάχιστοι από τους κατοίκους των γειτονικών χωριών γλίτωσαν από αυτόν τον κίνδυνο», αναφέρει το ιστορικό έγγραφο.

«Πολλά κάστρα και οχυρά κατέρρευσαν επίσης οικτρά, συμπαρασύροντας στον θάνατο τους κατοίκους τους». Αν και η αναφορά αυτή δεν μπορεί να προσδιορίσει ανεξάρτητα το ύψος του τσουνάμι, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η περιγραφή της ταιριάζει με τη δική τους αναπαράσταση. Οι αρχαιολογικές έρευνες προσφέρουν πρόσθετα στοιχεία.

Η εκκλησία του Sant’Andrea στο Ιζέο υπέστη εκτεταμένη ανακατασκευή λίγο μετά τον σεισμό του 1117. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι κύματα τσουνάμι ύψους περίπου 3,5 μέτρων θα μπορούσαν να έχουν φτάσει μέχρι την εκκλησία, αν και οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι η ίδια η σεισμική δόνηση ενδέχεται επίσης να εξηγεί τις ζημιές.

Η ομάδα αναπαρέστησε επίσης μια δεύτερη καταστροφή το 1222, όταν ένας σεισμός μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πυροδότησε μια ακόμη κατάρρευση του υποβρύχιου δέλτα. Αυτή τη φορά, το τσουνάμι που προκλήθηκε ενδέχεται να δημιούργησε κύματα που έφτασαν τα περίπου 13 μέτρα.

Το γεγονός ότι δύο τόσο καταστροφικά γεγονότα συνέβησαν με διαφορά μόλις 105 ετών παραμένει ιδιαίτερα αποκαλυπτικό. Η συνεχιζόμενη διάβρωση και η συσσώρευση ιζημάτων είχαν προφανώς αναδημιουργήσει το ασταθές υποβρύχιο δέλτα αρκετά γρήγορα, ώστε να προκληθεί ακόμη μία κατακλυσμιαία κατάρρευση.

Μια κρυφή απειλή για τις λίμνες σε ολόκληρο τον πλανήτη

Ίσως το πιο ανησυχητικό εύρημα είναι ότι οι συνθήκες που ευθύνονται για τις μεσαιωνικές καταστροφές της λίμνης Ιζέο δεν έχουν εξαφανιστεί. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων οκτώ αιώνων, η ανθρωπογενής διάβρωση συνέχισε να εναποθέτει ιζήματα στη λίμνη, αναδημιουργώντας σταδιακά τις υποβρύχιες πλαγιές που είχαν καταρρεύσει στο παρελθόν.

Σήμερα, οι όχθες της φιλοξενούν πυκνοκατοικημένες κοινότητες, μαρίνες και εκτεταμένες τουριστικές υποδομές. Μια παρόμοια κατολίσθηση θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια προειδοποίησης στους κοντινούς κατοίκους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο κίνδυνος αυτός δεν αφορά αποκλειστικά τις ιταλικές Άλπεις. Οι ερευνητές εντόπισαν ανάλογες καταρρεύσεις υποβρύχιων δέλτα στη λίμνη της Γενεύης και στη λίμνη της Λουκέρνης στην Ελβετία, καθώς και σε λίμνες της Νέας Ζηλανδίας και της νότιας-κεντρικής Αλάσκας.

Στην Αλάσκα, για παράδειγμα, οι καταρρεύσεις υποβρύχιων δέλτα που συνδέονταν με τον ισχυρό σεισμό του 1964 επηρέασαν αρκετές λίμνες, αποδεικνύοντας ότι ο ίδιος μηχανισμός λειτουργεί επίσης σε σεισμικά ενεργές περιοχές της Βόρειας Αμερικής.

Οι ερευνητές επικαλούνται επίσης μια παγκόσμια ανάλυση 632 καταγραφών από λεκάνες απορροής λιμνών, η οποία δείχνει ότι η ανθρωπογενής διάβρωση έχει φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα από την εποχή της εκβιομηχάνισης, επιβαρύνοντας δυνητικά τα υποβρύχια δέλτα σε όλο τον κόσμο.

Το αναπαρασταθέν κύμα των 50 μέτρων αποτελεί μια εκτίμηση βάσει μοντέλου και όχι ένα άμεσα μετρημένο ιστορικό ύψος. Εναλλακτικές προσομοιώσεις παρήγαγαν μικρότερα κύματα, ενώ τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι μια νέα καταστροφή είναι επικείμενη. Παρόλα αυτά, η έρευνα φέρνει στο φως ένα δυνητικά επικίνδυνο «τυφλό σημείο» στη συμβατική ετοιμότητα για τσουνάμι.

Για τις κοινότητες που ζουν δίπλα σε μεγάλες λίμνες, ο μεγαλύτερος κίνδυνος μπορεί να μην προέρχεται αποκλειστικά από τον σεισμό, αλλά από τα ιζήματα αιώνων που έχουν συσσωρευτεί και «παραμονεύουν» κάτω από το νερό.

«Δεδομένου ότι η κρυφή κληρονομιά της ανθρώπινης χρήσης της γης μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα τσουνάμι, οι κοινότητες γύρω από τη λίμνη Ιζέο και σε παρόμοια λιμναία περιβάλλοντα παγκοσμίως μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα για αυτά τα γεγονότα χαμηλής πιθανότητας αλλά σοβαρών συνεπειών», γράφουν οι ερευνητές. «Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν στη λίμνη Ιζέο λειτουργούν τόσο ως προειδοποίηση όσο και ως κάλεσμα για δράση, υπογραμμίζοντας ότι οι σημερινές στρατηγικές αξιολόγησης κινδύνου και διαχείρισης της γης θα διαμορφώσουν τις καταστροφές του αύριο».