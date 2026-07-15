Συγκλονιστική ανακάλυψη: Επιστήμονες κατέγραψαν σε πραγματικό χρόνο τον πυθμένα του ωκεανού να σχίζεται στα δύο

Στα σκοτεινά και ανεξερεύνητα βάθη των ωκεανών μας, ο πλανήτης κρύβει δυνάμεις που σπάνια προλαβαίνει να καταγράψει η ανθρώπινη ματιά.

Σε μια τέτοια σπάνια στιγμή απόλυτου δέους, μια διεθνής επιστημονική ομάδα βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή. Αυτό που αντίκρισαν στον βυθό, ξεπερνά κάθε φαντασία και αλλάζει τα δεδομένα της γεωλογίας.

Ιστορική καταγραφή: Για πρώτη φορά στα χρονικά η επιστήμη βλέπει τον βυθό να ανοίγει στα δύο

Μια διεθνής ομάδα γεωφυσικών που εξέταζε τον πυθμένα του Νότιου Ινδικού Ωκεανού έγινε μάρτυρας ενός τμήματος μεγαλύτερου των δύο μέτρων να σχίζεται στα δύο, απελευθερώνοντας εκατομμύρια κυβικά μέτρα συσσωρευμένου μάγματος μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Ο Ζαν-Ιβ Ρουαγιέ, θαλάσσιος γεωφυσικός στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) στη Μπρεστ και συνιδιοκτήτης της μελέτης που περιγράφει λεπτομερώς την τυχαία ανακάλυψη της ομάδας, δήλωσε ότι το να βλέπουν τον πυθμένα του ωκεανού να σχίζεται σε πραγματικό χρόνο ήταν «μια τεράστια έκπληξη», ενώ η ομάδα εξήρε την επιστημονική αξία του να παρακολουθήσουν επιτέλους αυτές τις διαδικασίες από τόσο κοντά.

Επειδή ο πυθμένας του ωκεανού είναι δυναμικός, η κίνηση των τεκτονικών πλακών που απομακρύνουν τον υπάρχοντα φλοιό από τις μεσοωκεάνιες ράχες επιτρέπει στο μάγμα να αναβλύσει προς την επιφάνεια.

Όταν ψύχεται, το υλικό αυτό στερεοποιείται, προσθέτοντας νέα μάζα στον υπάρχοντα φλοιό. Αν και οι επιστήμονες κατανοούν αυτή τη διαδικασία εδώ και δεκαετίες, κανείς δεν είχε ποτέ γίνει μάρτυρας του φαινομένου απευθείας.

Η μάχη των γιγάντων: Πώς οι τεκτονικές πλάκες «ξεχειλώνουν» τον Ινδικό Ωκεανό

Αυτή η απουσία άμεσης παρατήρησης έχει αφήσει ένα κενό στην επιστημονική γνώση το οποίο, όπως σημειώνει η συνιδιοκτήτρια της μελέτης Ίζομπελ Γιο, γεωεπιστήμονας στο Εθνικό Κέντρο Ωκεανογραφίας στο Σαουθάμπτον του Ηνωμένου Βασιλείου, επιμένει μέχρι σήμερα.

“Εξακολουθούμε να γνωρίζουμε εντυπωσιακά λίγα για τη συχνότητα, το μέγεθος και τη δυναμική των εκρήξεων και των τεκτονικών διεργασιών που τις δημιουργούν”, εξήγησε η ερευνήτρια.

Για να προσπαθήσει να καλύψει αυτό το κενό, η ομάδα επικέντρωσε την έρευνά της σε ένα τμήμα του θαλάσσιου πυθμένα που ονομάζεται Νοτιοανατολική Ινδική Ράχη, η οποία εκτείνεται από την ανατολή προς τη δύση κατά μήκος του Ινδικού Ωκεανού. Λόγω της θέσης της, η ράχη αυτή χωρίζει δύο τεκτονικές πλάκες, την Ανταρκτική και την Αυστραλιανή.

Κίνηση του ωκεάνιου πυθμένα σε πραγματικό χρόνο

Η ομάδα σημειώνει ότι αυτές οι δύο πλάκες, οι οποίες περιλαμβάνουν την Ανταρκτική, την Ωκεανία και τον περιβάλλοντα ωκεάνιο φλοιό, κινούνται συνεχώς προς αντίθετες κατευθύνσεις κατά περίπου έξι εκατοστά κάθε χρόνο.

Αν και και οι δύο πλάκες ασκούν πίεση στη ράχη, η ομάδα δήλωσε ότι η προς βορρά κίνηση της Αυστραλιανής πλάκας ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ετήσιας επέκτασης. Η δυναμική της κίνησης μπορεί επίσης να αλλάζει ανάλογα με την τοποθεσία.

Για παράδειγμα, ένα τμήμα της Αυστραλιανής πλάκας μπορεί να παραμείνει στάσιμο για ένα διάστημα και στη συνέχεια να παρουσιάσει ξαφνικά μια μεγάλη έξαρση κίνησης. Αυτά τα ξαφνικά συμβάντα συνοδεύονται από σεισμούς.

Ελπίζοντας να καταγράψουν τον σχηματισμό της ρωγμής στον ωκεάνιο πυθμένα σε πραγματικό χρόνο, ο Ρουαγιέ και οι συνεργάτες του ταξίδεψαν στη Νοτιοανατολική Ινδική Ράχη τον Φεβρουάριο του 2024.

Μόλις έφτασαν στο σημείο, η ομάδα τοποθέτησε τρεις κατηγορίες αισθητήρων σε διάφορες τοποθεσίες κατά μήκος ενός τμήματος 100 χιλιομέτρων της ράχης. Το δίκτυο των αισθητήρων περιλάμβανε πέντε υδρόφωνα που ανιχνεύουν υποβρύχιους ήχους, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών ηχητικών κυμάτων που παράγουν οι σεισμοί.

Η ομάδα τοποθέτησε επίσης 15 ακουστικούς φάρους που λειτουργούν με μπαταρία, σχεδιασμένους να εκπέμπουν και να ανιχνεύουν ήχους σε επιλεγμένα σημεία κατά μήκος της ράχης. Επειδή οι ακουστικοί φάροι μπορούν να παράγουν και να λαμβάνουν ήχους, η ομάδα τούς προγραμμάτισε να ανταλλάσσουν ηχητικά σήματα κάθε τέσσερις ώρες.

Αυτή η τακτική ανταλλαγή επέτρεψε στην ομάδα να μετρήσει τον χρόνο μεταξύ ήχου και απόκρισης, τον οποίο χρησιμοποίησαν για να προσδιορίσουν την απόσταση μεταξύ των δύο φάρων σε διαστήματα τεσσάρων ωρών.

Αφού τοποθετήθηκαν όλοι οι αισθητήρες, οι προσπάθειες της ομάδας τελικά απέδωσαν καρπούς. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα προσεκτικά τοποθετημένα υδρόφωνα άρχισαν να ανιχνεύουν σεισμικές δονήσεις στον πυθμένα του ωκεανού.

Αυτά τα σήματα ακολουθήθηκαν από αρκετές ημέρες επιστροφής ακουστικών σημάτων από τους φάρους, υποδεικνύοντας ότι ορισμένοι από τους σταθμούς είχαν μετακινηθεί. Όταν η ομάδα υπολόγισε τον χρόνο ανάμεσα στα σήματα των φάρων, διαπίστωσε ότι ορισμένα τμήματα του ωκεάνιου πυθμένα είχαν μετακινηθεί κατά «τουλάχιστον» δύο μέτρα, καθώς απομακρύνονταν από τη ράχη.

Μια μοναδική ευκαιρία να δούμε τις διεργασίες σε πλήρη εξέλιξη

Η ομάδα βρήκε επίσης αποδείξεις ότι ο ωκεάνιος πυθμένας σχιζόταν στα δύο σε πραγματικό χρόνο, μεταβάλλοντας το βάθος του. Σύμφωνα με την ένδειξη ενός και μόνο αισθητήρα πίεσης, η αλλαγή του βάθους που προκλήθηκε από το συμβάν ήταν “σημαντική”.

Στο συμπέρασμα της μελέτης, η ερευνητική ομάδα εκτιμά ότι 160 εκατομμύρια κυβικά μέτρα λάβας αναβλύσανε μέσα από τον σχισμένο ωκεάνιο πυθμένα και χύθηκαν στον βυθό. Υπέδειξαν επίσης ότι η έκρηξη του μάγματος άδειασε μια δεξαμενή που είχε συσσωρευτεί κατά μήκος της ράχης, γεγονός που προκάλεσε την “καθίζηση” τμημάτων του πυθμένα. Ο Ρουαγιέ δήλωσε ότι η ομάδα περίμενε να βρει μια κατακόρυφη μετατόπιση μόλις «λίγων εκατοστών». Αντίθετα, όπως σημειώνει, «μετρήσαμε 4,2 μέτρα».

Η ομάδα ανέφερε ότι αυτή η τεράστια αλλαγή υποδηλώνει πως κατά τη διάρκεια του σχηματισμού της ρωγμής στον ωκεάνιο πυθμένα απελευθερώθηκε συσσωρευμένη πίεση τριών έως έξι δεκαετιών, η οποία προερχόταν από την προς βορρά κίνηση της Αυστραλιανής τεκτονικής πλάκας.

Συζητώντας για τη σημασία του να βλέπει κανείς τον ωκεάνιο πυθμένα να σχίζεται στα δύο σε πραγματικό χρόνο για πρώτη φορά, η Γιο δήλωσε ότι η μελέτη τους «προσφέρει μια σπάνια, άμεση ματιά σε αυτές τις διεργασίες σε πλήρη εξέλιξη». Η μελέτη με τίτλο “Anatomy of a seafloor spreading event captured by in situ seismogeodesy” δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature.