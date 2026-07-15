Λύθηκε το μυστήριο του Φάινμαν: Η ανατροπή στο διάσημο πείραμα με το «αντίστροφο ποτιστικό»

Μπορεί ένα απλό ποτιστικό κήπου να κρύβει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σύγχρονης φυσικής; Για περισσότερα από 40 χρόνια, μια θεωρητική σπαζοκεφαλιά του κορυφαίου φυσικού Ρίτσαρντ Φάινμαν δίχαζε την επιστημονική κοινότητα.

Σήμερα, χάρη σε ένα πρωτοποριακό πείραμα, οι επιστήμονες φαίνεται πως έχουν στα χέρια τους την οριστική απάντηση.

Για δεκαετίες, οι φυσικοί δεν έχουν καταλήξει σχετικά με το διάσημο Πρόβλημα του Ποτιστικού του Ρίτσαρντ Φάινμαν—το ερώτημα για το πώς θα συμπεριφερόταν ένα αντίστροφο ποτιστικό—και τώρα οι ερευνητές ίσως βρήκαν επιτέλους την απάντηση.

Το πρόβλημα, το οποίο έγινε διάσημο στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Φάινμαν του 1985, Σίγουρα αστειεύεστε, κύριε Φάινμαν!, αφορά την κατεύθυνση περιστροφής μιας συσκευής που μοιάζει με ποτιστικό μέσα σε μια δεξαμενή, η οποία ρουφάει το νερό προς τα μέσα αντί να το εκτοξεύει προς τα έξω.

Οι ερευνητές αποκάλυψαν τα πειραματικά τους αποτελέσματα, βασισμένα σε δοκιμές με μια ποικιλία custom (ειδικά κατασκευασμένων) ποτιστικών, σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, δίνοντας νέα πνοή στη μακροχρόνια αυτή επιστημονική διαμάχη.

Στο εργαστήριο του Φάινμαν: Πώς γεννήθηκε η ιστορική σπαζοκεφαλιά

«Η εργασία αυτή δίνει την πειραματική απάντηση στο Πρόβλημα του Ποτιστικού του Φάινμαν, δείχνοντας, μέσα από διάφορους τύπους ποτιστικών, πώς η στροφορμή των ροών του νερού κατευθύνει την περιστροφή τους», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Λιφ Ρίστροφ, αναπληρωτής καθηγητής στο Ινστιτούτο Courant Μαθηματικών Επιστημών, Πληροφορικής και Επιστήμης Δεδομένων του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU).

Η σημασία αυτής της εργασίας εκτείνεται πολύ πέρα από ένα εξειδικευμένο ερώτημα για μια υποθετική συσκευή, προσφέροντας νέες γνώσεις στη φυσική της δυναμικής των ρευστών.

Ο Φάινμαν είχε επιχειρήσει, ως γνωστόν, να διερευνήσει το πρόβλημα πειραματικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, αν και η συσκευή του φέρεται να απέτυχε παταγωδώς προτού προλάβει να δώσει ένα οριστικό αποτέλεσμα.

Όσο ζούσε, ο Φάινμαν απέφευγε να δώσει το όνομά του στο πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι βασιζόταν σε ιδέες που είχε εξερευνήσει πρώτος ο φυσικός Ερνστ Μαχ τη δεκαετία του 1880.

«Τα ευρήματά μας προσφέρουν μια βαθύτερη κατανόηση του πώς τα διάφορα εξαρτήματα ανταποκρίνονται στις ροές των ρευστών—μια γνώση που μπορεί να καθοδηγήσει τις μελλοντικές μηχανικές και τεχνολογικές εξελίξεις για συσκευές, όπως οι στρόβιλοι (τουρμπίνες), που μετατρέπουν αυτές τις ροές σε ενέργεια», δήλωσε ο συνιδιοκτήτης της μελέτης Μπρέναν Σπρίνκλ, επίκουρος καθηγητής στο Colorado School of Mines.

Εξερευνώντας τον Φάινμαν: Η γοητεία πίσω από τον αντισυμβατικό φυσικό

Αυτή δεν είναι η πρώτη εργασία της ομάδας πάνω στο Πρόβλημα του Ποτιστικού του Φάινμαν, καθώς βασίζεται σε όσα ανέφεραν σε μια προηγούμενη μελέτη τους το 2024. Σε αντίθεση με τον ίδιο τον Φάινμαν, οι ερευνητές κατάφεραν να κάνουν το αντίστροφο ποτιστικό τους να περιστραφεί, οδηγώντας σε συναρπαστικές νέες ανακαλύψεις στον τομέα της φυσικής.

Στην εργασία τους, ανακάλυψαν ότι ένα αντίστροφο ποτιστικό λειτουργεί σχεδόν όπως ένα συμβατικό, αν και με περίπου 50 φορές πιο αργό ρυθμό.

«Ενώ τα παραδοσιακά ποτιστικά λειτουργούν σαν πύραυλοι νερού, το ποτιστικό του Φάινμαν μοιάζει με έναν “μέσα-έξω” πύραυλο, ο οποίος εκτοξεύει νερό προς το σημείο ένωσης των βραχιόνων, στο κέντρο της συσκευής. Μέσα σε αυτόν τον κεντρικό θάλαμο, η ομάδα ανακάλυψε κάτι ενδιαφέρον: οι πίδακες του νερού δεν συγκρούονται μετωπικά, γεγονός που προκαλεί την αντίστροφη περιστροφή του ποτιστικού, σε αυτό που οι ερευνητές ονόμασαν “θεωρία της ροής ορμής” (momentum flux theory).»

Εκείνη η μελέτη του 2024 περιοριζόταν στα παραδοσιακά ποτιστικά με βραχίονες σχήματος S, αφήνοντας τους ερευνητές να αναρωτιούνται πώς άλλα σχήματα θα επηρέαζαν τη ροή του νερού.

Αφού κατασκεύασαν τη δική τους σειρά σχεδίων για ποτιστικά, οι ερευνητές εξέτασαν τη ροή του νερού τόσο προς την κανονική όσο και προς την αντίστροφη κατεύθυνση, μετρώντας τη ροπή, τον ρυθμό ροής και την περιστροφική κίνηση.

Δοκιμάζοντας τις θεωρίες: Η ώρα της αλήθειας στο εργαστήριο

Μία από τις θεωρίες που εξέτασαν ήταν η θεωρία του Ερνστ Μαχ από το 1883, η οποία υποστήριζε ότι το ρευστό και το ποτιστικό θα περιστρέφονταν προς αντίθετες κατευθύνσεις, όμως διαπίστωσαν ότι αυτή δεν συμβάδιζε με τις αντίστροφες περιστροφές και τις ροπές που παρατηρήθηκαν στα πειράματά τους.

Δοκίμασαν επίσης μια θεωρία που αρχικά αποδιδόταν στον Φάινμαν και αργότερα βελτιώθηκε από άλλους, η οποία υπεδείκνυε ότι η ροή του νερού στα εξωτερικά άκρα των βραχιόνων του ποτιστικού οδηγούσε την περιστροφή. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις της ομάδας έδειξαν ότι αυτό δεν ισχύει.

Οι παρατηρήσεις τους επιβεβαίωσαν την υφιστάμενη θεωρία της ομάδας για τη ροή της ορμής (momentum flux theory) τόσο για την κανονική όσο και για την αντίστροφη κατεύθυνση, σε όλα τα σχήματα ποτιστικών.

Σύμφωνα με την εργασία τους, το σχήμα των βραχιόνων του ποτιστικού είναι αυτό που ελέγχει τη ροή του πίδακα του νερού. «Δείχνοντας ότι η ροή της ορμής είναι η απάντηση στο Πρόβλημα του Ποτιστικού του Φάινμαν», κατέληξε ο Ρίστροφ, «τα ευρήματά μας απαντούν σε ένα μακροχρόνιο ανοιχτό ζήτημα στη φυσική των ροών και προσφέρουν χρήσιμη γνώση για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των συσκευών, καθώς και για την αποτελεσματικότητά τους».

Η εργασία, με τίτλο “Geometry Controls Momentum Flux in the Sprinkler Problem”, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences στις 13 Ιουλίου 2026.