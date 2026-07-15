Ηράκλειο: Φωτιά στο Μελιδοχώρι – Ήχησε το 112

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση και πριν από λίγο ήχησε και το 112 καλώντας όσους είναι στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μελιδοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μήνυμα από το 112 εκδόθηκε στις 13:45 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μελιδοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.