Ηράκλειο: Φωτιά στο Μελιδοχώρι – Ήχησε το 112

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε χαμηλή βλάστηση, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του 112 που καλεί τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

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φωτιά μελιδοχώρι
Πηγή φωτό: firefightingreece
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση και ήχησε το 112 καλώντας όσους είναι στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
  • Το 112 εξέδωσε μήνυμα για τη δασική πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση και πριν από λίγο ήχησε και το 112 καλώντας όσους είναι στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μήνυμα από το 112 εκδόθηκε στις 13:45 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μελιδοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

 

 

 

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