Μάρω Κοντού: Συγκινεί ο Πασχάλης Τσαρούχας με την ανάρτησή του για την σπουδαία ηθοποιό – «Δεν λέμε αντίο»

Ο θάνατος της Μάρως Κοντού συγκίνησε το πανελλήνιο, με τον Πασχάλη Τσαρούχα να εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού μέσω ανάρτησης στο Instagram. Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί της στη «Γη της Ελιάς», μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία. 

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Πασχάλης Τσαρούχας
Φωτογραφία: Instagram/pas_tsarouchas
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πανελλήνιο πενθεί την απώλεια της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου.
  • Ο Πασχάλης Τσαρούχας, συνεργάτης της στη «Γη της Ελιάς», εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά της μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.
  • Στη δημοσίευσή του, ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε μία κοινή του φωτογραφία με τη Μάρω Κοντού.

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Το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, έγινε γνωστός ο θάνατος της Μάρως Κοντού, με το πανελλήνιο να πενθεί μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς. Ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την αείμνηστη καλλιτέχνιδα στη τελευταία της τηλεοπτική δουλειά, στη «Γη της Ελιάς», εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά της, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

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Ο γνωστός ηθοποιός, στη δημοσίευσή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε μία κοινή του φωτογραφία με την Μάρω Κοντού.

Στο post του, ο Πασχάλης Τσαρούχας και η σπουδαία καλλιτέχνιδα κοιτάνε ο ένας τον άλλον στα μάτια.

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Ο συμπρωταγωνιστής της στη «Γη της Ελιάς» αναφέρει στη λεζάντα με την οποία έχει συνοδέψει το στιγμιότυπο: «Απόψε θα κοιτάξουμε στον ουρανό και θα είσαι εκεί. Δεν λέμε αντίο».  

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