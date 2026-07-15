Μάρω Κοντού: Συγκινεί ο Πασχάλης Τσαρούχας με την ανάρτησή του για την σπουδαία ηθοποιό – «Δεν λέμε αντίο»

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Το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, έγινε γνωστός ο θάνατος της Μάρως Κοντού, με το πανελλήνιο να πενθεί μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς. Ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την αείμνηστη καλλιτέχνιδα στη τελευταία της τηλεοπτική δουλειά, στη «Γη της Ελιάς», εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά της, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

Ο γνωστός ηθοποιός, στη δημοσίευσή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε μία κοινή του φωτογραφία με την Μάρω Κοντού.

Στο post του, ο Πασχάλης Τσαρούχας και η σπουδαία καλλιτέχνιδα κοιτάνε ο ένας τον άλλον στα μάτια.

Ο συμπρωταγωνιστής της στη «Γη της Ελιάς» αναφέρει στη λεζάντα με την οποία έχει συνοδέψει το στιγμιότυπο: «Απόψε θα κοιτάξουμε στον ουρανό και θα είσαι εκεί. Δεν λέμε αντίο».