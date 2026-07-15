Κωνσταντίνος Φραντζής: Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο γνωστός τραγουδιστής – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

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Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Κωνσταντίνος Φραντζής καθώς η σύζυγός του, Βαρβάρα Γεωργούλα, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα υγιές κοριτσάκι βάρους 3 κιλών. Γέννησε σε ιδιωτικό μαιευτήριο των βορείων προαστίων.

Ο τραγουδιστής γνωστοποίησε τη γέννηση της κόρης τους μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία από το μαιευτήριο, στην οποία εμφανίζεται χαμογελαστός λίγες ώρες μετά τον τοκετό να κρατά στα χέρια του το βρέφος.

«Η πριγκίπισσά μας έφτασε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Σε βίντεο φαίνεται το δωμάτιο, το οποίο είναι γεμάτο από ροζ λουλούδια, μπαλόνια και αρκουδάκια.

Σύμφωνα με τον γυναικολόγο, Γιάννη Καλογήρου, η μητέρα και το βρέφος χαίρουν άκρας υγείας.

Ο Κωνσταντίνος Φραντζής και η Βαρβάρα Γεωργούλα είχαν πραγματοποιήσει τον πολιτικό γάμο τους λίγο πριν από τη γέννηση της κόρης τους.