Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Ανατολικό – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ανατολικό, στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Δυσκολίες στην προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Η πυρκαγιά καίει σε βαλτώδη έκταση, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης, καθώς οι υδροφόρες του δήμου δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.