Φυλακές Βόλου: Τρεις κρατούμενοι τα έκαναν «γυαλιά καρφιά» – Έσπασαν νιπτήρες και καρτοτηλέφωνα

Τρεις κρατούμενοι κατηγορήθηκαν για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Βόλου (ΕΚΚΝ), κατά τη διάρκεια επεισοδίου που σημειώθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν νιπτήρες και καρτοτηλέφωνα, προκαλώντας ζημιές στην περιουσία των φυλακών, με αποτέλεσμα να κατηγορηθούν για διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και απόπειρα παράνομης βίας από κοινού.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου με κατηγορούμενους τους τρεις νεαρούς, οι δύο εκ των οποίων είναι προσωρινά κρατούμενοι για υποθέσεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ο τρίτος εκτίει προσωρινή κράτηση για κλοπή και ληστεία.

Ο πρώτος κατηγορούμενος, γεννημένος το 2008 στην Αμαλιάδα, ανέφερε στην απολογία του ότι ήταν δυσαρεστημένος με τις συνθήκες κράτησης και γι’ αυτό αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί. Όπως είπε, έσπασε δύο νιπτήρες του μπάνιου, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μεταφερόταν σε άλλη φυλακή. Ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του και δήλωσε πρόθυμος να αποζημιώσει το Δημόσιο για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, γεννημένος το 2007, επίσης στην Αμαλιάδα, κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος. Δήλωσε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος από τις συνθήκες που επικρατούν στο κατάστημα κράτησης και πως, θέλοντας να διαμαρτυρηθεί, έσπασε δύο νιπτήρες. Και εκείνος ζήτησε συγγνώμη από το δικαστήριο, προσθέτοντας ότι αν διέθετε τα χρήματα θα κάλυπτε το κόστος των ζημιών.

Διαφορετική εκδοχή έδωσε ο τρίτος κατηγορούμενος, γεννημένος το 2005 στην Άμφισσα. Όπως κατέθεσε, το πρωί της 11ης Ιουλίου, ενώ βρισκόταν στο προαύλιο και μιλούσε τηλεφωνικά με τη σύζυγό του, ενημερώθηκε ότι το μόλις τριών μηνών παιδί τους παραλίγο να χάσει τη ζωή του στα χέρια της. Υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο από τη στεναχώρια του και ξέσπασε σπάζοντας τρία καρτοτηλέφωνα που βρίσκονταν μπροστά του. Και εκείνος ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας ότι προτίθεται να αποκαταστήσει τις ζημιές.

Το δικαστήριο έκρινε και τους τρεις κατηγορούμενους ενόχους για τις πράξεις που τους αποδίδονταν. Στον καθένα επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να διαταχθεί η άμεση έκτιση του συνόλου της ποινής.

Πηγή: Gegonota News