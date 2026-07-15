Βαλένθια: Πολυκατοικία κατέρρευσε δύο λεπτά μετά την εκκένωσή της – Δείτε βίντεο

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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (14/7/2026) στη Βαλένθια της Ισπανίας, όταν τριώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε ολοσχερώς μόλις ένα με δύο λεπτά, μετά την πλήρη εκκένωσή της. Χάρη στην έγκαιρη αντίδραση των ενοίκων και των Αρχών, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά το γεγονός ότι το κτίριο μετατράπηκε σε σωρό από ερείπια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.



Οι ένοικοι αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και εγκατέλειψαν άμεσα το κτίριο

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, συνολικά 12 ένοικοι, εγκατέλειψαν την πολυκατοικία όταν άκουσαν έντονους θορύβους και διαπίστωσαν ότι είχαν εμφανιστεί ρωγμές στους τοίχους, ενδείξεις που πρόδιδαν επικείμενη στατική αστοχία.

Η ειδοποίηση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καταγράφηκε στις 22:01 και στο σημείο έσπευσαν δύο πληρώματα της Επαρχιακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βαλένθια. Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν, διαπίστωσαν ότι το κτίριο είχε ήδη εκκενωθεί. Αμέσως δημιούργησαν ζώνη ασφαλείας γύρω από την πολυκατοικία και απομάκρυναν όσους βρίσκονταν στην περιοχή.



Λίγα λεπτά αργότερα, η τριώροφη οικοδομή κατέρρευσε ολοσχερώς, σηκώνοντας ένα πυκνό σύννεφο σκόνης, χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός, ούτε μεταξύ των κατοίκων ούτε μεταξύ των διασωστών.

«Κατέρρευσε ένα με δύο λεπτά μετά την εκκένωση»

Ο αρχιεπιθεωρητής της Επαρχιακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βαλένθια, Χόρχε Γκιλ, επιβεβαίωσε ότι η κατάρρευση σημειώθηκε σχεδόν αμέσως μετά την απομάκρυνση των ενοίκων.

«Η εκκένωση ολοκληρώθηκε και μέσα σε ένα ή δύο λεπτά το κτίριο κατέρρευσε», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η έγκαιρη αντίδραση απέτρεψε μια τραγωδία.

Πιθανή αιτία η υποχώρηση των θεμελίων λόγω γειτονικού εργοταξίου

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών, η κατάρρευση συνδέεται με υποχώρηση των θεμελίων της πολυκατοικίας, δίπλα σε οικόπεδο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η ανέγερση νέας οικοδομής.

Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι σημαντικό τμήμα της θεμελίωσης είχε υποχωρήσει, γεγονός που οδήγησε στην άμεση εκκένωση του κτιρίου και στη δημιουργία περιμέτρου ασφαλείας.

Buenos días y buen servicio.

TODO POR LA PATRIA

💙💚🤍❤️⚔️✝️🇪🇦 Benetússer – Valencia

14 de julio de 2026 Colapsó y derrumbe. Por suerte pudieron ser desalojados a tiempo, sin heridos. ¿Culpa de las obras o consecuencias de la DANA? pic.twitter.com/jDpUbAd5Lw — HONORLEALTADSACRIFICIO (@HONORLEALT53607) July 15, 2026

Έρευνες και ελεγχόμενη κατεδάφιση

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ιδιοκτήτες απομάκρυναν τα σταθμευμένα οχήματά τους από την επικίνδυνη ζώνη. Ένα αυτοκίνητο σχεδόν θάφτηκε κάτω από τα συντρίμμια, ενώ ακόμη ένα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι δημοτικές τεχνικές υπηρεσίες, εισηγούνται πλέον την ελεγχόμενη κατεδάφιση του τμήματος του κτιρίου που παρέμεινε όρθιο και ήταν προσκολλημένο σε γειτονική οικοδομή. Παράλληλα, πραγματοποιούνται έλεγχοι στατικής επάρκειας στο όμορο κτίριο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση.

Buenos días y buen servicio.

TODO POR LA PATRIA

💙💚🤍❤️⚔️✝️🇪🇦 Benetússer – Valencia

14 de julio de 2026 Colapsó y derrumbe. Por suerte pudieron ser desalojados a tiempo, sin heridos. ¿Culpa de las obras o consecuencias de la DANA? pic.twitter.com/jDpUbAd5Lw — HONORLEALTADSACRIFICIO (@HONORLEALT53607) July 15, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης, με την πολυκατοικία να καταρρέει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης να καλύπτει την περιοχή.