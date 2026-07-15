Τραγωδία στη Λέσβο: Δύο γυναίκες νεκρές σε τροχαίο – Στο ίδιο σημείο είχε συμβεί δυστύχημα τον Μάιο

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, Περιπολικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας, στη Λέσβο.
  • Το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαπές γυναίκες εξετράπη από την πορεία του και ανετράπη, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό τους.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου, στα τέλη Μαΐου, είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νεαρά αγόρια. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του νέου θανατηφόρου τροχαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας, στη Λέσβο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα stonisi.gr, το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες εξετράπη, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, από την πορεία του και στη συνέχεια ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι οι δύο γυναίκες είχαν ήδη καταλήξει.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου, στα τέλη Μαΐου, είχαν χάσει τη ζωή τους δύο  αγόρια σε άλλο θανατηφόρο τροχαίο.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του νέου θανατηφόρου τροχαίου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ