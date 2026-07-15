Τραγωδία στη Λέσβο: Δύο γυναίκες νεκρές σε τροχαίο – Στο ίδιο σημείο είχε συμβεί δυστύχημα τον Μάιο

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Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας, στη Λέσβο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα stonisi.gr, το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες εξετράπη, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, από την πορεία του και στη συνέχεια ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι οι δύο γυναίκες είχαν ήδη καταλήξει.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου, στα τέλη Μαΐου, είχαν χάσει τη ζωή τους δύο αγόρια σε άλλο θανατηφόρο τροχαίο.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του νέου θανατηφόρου τροχαίου.