Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας που απείλησε να πυροβολήσει τον Νάιτζελ Φάρατζ

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος απείλησε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, να πυροβολήσει τον Νάιτζελ Φάρατζ, τον ηγέτη του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK.
Police arrest man for threatening to shoot Nigel Farage https://t.co/rG3HKFjKzr
— Daily Mail (@DailyMail) July 15, 2026
Την πληροφορία αυτή μετέδωσε η εφημερίδα Telegraph σήμερα.
Man Arrested for Threatening to Kill Nigel Farage https://t.co/Osdnu0sy79 pic.twitter.com/5ZTCpgqHwn
— Guido Fawkes (@GuidoFawkes) July 15, 2026