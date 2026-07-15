Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας που απείλησε να πυροβολήσει τον Νάιτζελ Φάρατζ

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος απείλησε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, να πυροβολήσει τον Νάιτζελ Φάρατζ, τον ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Reform UK. Την πληροφορία αυτή μετέδωσε η εφημερίδα Telegraph.

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Διεθνή Νέα

Ο Ναίτζελ Φάρατζ
Πηγή: Ladbible
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος απείλησε να πυροβολήσει τον Νάιτζελ Φάρατζ.
  • Η απειλή έγινε με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ και αφορούσε τον ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Reform UK.
  • Την πληροφορία για τη σύλληψη μετέδωσε η εφημερίδα Telegraph.

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Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος απείλησε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, να πυροβολήσει τον Νάιτζελ Φάρατζ, τον ηγέτη του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK.

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Την πληροφορία αυτή μετέδωσε η εφημερίδα Telegraph σήμερα.

 

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