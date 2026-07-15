Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας που απείλησε να πυροβολήσει τον Νάιτζελ Φάρατζ

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Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος απείλησε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, να πυροβολήσει τον Νάιτζελ Φάρατζ, τον ηγέτη του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK.

Την πληροφορία αυτή μετέδωσε η εφημερίδα Telegraph σήμερα.