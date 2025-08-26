Βρετανία: Ο ακροδεξιός Νάιτζελ Φάρατζ ανακοίνωσε το σχέδιο για ομαδικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – Τα μέτρα που θα πάρει

Βρετανία: Ο ακροδεξιός Νάιτζελ Φάρατζ ανακοίνωσε το σχέδιο για ομαδικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – Τα μέτρα που θα πάρει

Ο ηγέτης του αντιμεταναστευτικού κόμματος «Reform UK», στην Βρετανία, ο Νάιτζελ Φάρατζ, από τους πρωτοστάτες του Brexit, ανακοίνωσε ένα σχέδιο για κατάργηση των νόμων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να καταστούν εφικτές οι ομαδικές απελάσεις αιτούντων άσυλο και να ανακοπεί αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «εισβολή»  μεταναστών που απειλεί την εθνική ασφάλεια.

Ο Φάρατζ δήλωσε ότι το κόμμα του Reform, το οποίο προηγείται στις εθνικές δημοσκοπήσεις, θα αποσύρει τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θα καταργήσει τον Νόμο περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα άρει την εφαρμογή άλλων διεθνών συνθηκών που έχουν χρησιμοποιηθεί για να εμποδίσουν την αναγκαστική απέλαση αιτούντων άσυλο.

«Η διάθεση στη χώρα γύρω από αυτό το ζήτημα είναι ένα μείγμα απόλυτης απελπισίας και αυξανόμενου θυμού», δήλωσε ο ηγέτης του Reform UK σε συνέντευξη Τύπου. «Είναι μια εισβολή, καθώς αυτοί οι νεαροί άνδρες εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας», είπε.

Η ανακοίνωση γίνεται εν μέσω μικρής κλίμακας διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες στη Βρετανία έξω από ξενοδοχεία που στεγάζουν αιτούντες άσυλο, οι οποίες ωθούνται εν μέρει από ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια αφότου κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση απαγγέλθηκαν σε βάρος ορισμένων μεταναστών.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η μετανάστευση και το άσυλο είναι τα θέματα που ανησυχούν περισσότερο την κοινή γνώμη και ακολουθεί με μικρή διαφορά η οικονομία, ενώ το κόμμα «Reform UK» –που εξασφάλισε πέντε έδρες στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν πέρυσι– έρχεται πρώτο σε πρόσφατες έρευνες της κοινής γνώμης για την πρόθεση ψήφου.

Το 2024, η Βρετανία δέχθηκε αριθμό ρεκόρ 108.100 αιτούντων άσυλο, σχεδόν 20% περισσότερους από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα. Άτομα από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Ιράν και το Μπαγκλαντές αποτελούσαν τον μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων άσυλο πέρυσι.

Μεγάλο μέρος της προσοχής έχει δοθεί σε όσους φτάνουν με μικρά σκάφη μέσω της Μάγχης, έχοντας σημειώσει αριθμό ρεκόρ αφίξεων φέτος.  Η κυβέρνηση των Εργατικών του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και κυβερνήσεις Συντηρητικών προηγουμένως πασχίζουν εδώ και χρόνια να βρουν τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος εισόδου παράτυπων μεταναστών στη χώρα.

Τα σχέδια του Reform UK είναι τα πιο ακραία μέχρι στιγμής και θα περιλαμβάνουν την υπογραφή συμφωνιών με το Αφγανιστάν, την Ερυθραία και άλλες χώρες για τον επαναπατρισμό υπηκόων τους που έφτασαν παράνομα στη Βρετανία.

Χωρίς δράση, ο Φάρατζ είπε ότι «ο θυμός θα αυξηθεί, στην πραγματικότητα νομίζω ότι τώρα, ως αποτέλεσμα αυτού, υπάρχει μια πραγματική απειλή για τη δημόσια τάξη, και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε».

Η κυβέρνηση Στάρμερ έχει ανακοινώσει ένα σχέδιο να «συντρίψει» συμμορίες που διακινούν παράνομα ανθρώπους στη Βρετανία, και περιλαμβάνει αναμόρφωση της διαδικασίας προσφυγής για υποθέσεις ασύλου και νέες προσλήψεις προσωπικού σε δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Η προηγούμενη κυβέρνηση των Τόρις είχε σχεδιάσει την απέλαση αιτούντων άσυλο στη Ρουάντα, πολιτική η οποία όμως κρίθηκε παράνομη από το ανώτατο δικαστήριο της Βρετανίας.

