ΠΑΟΚ: Επίσημη η «βόμβα» με επικό βίντεο – Ανακοίνωσε τον Χρήστο Ζαφείρη με… Ζαφείρη Μελά

Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, αποτελώντας πλέον την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, αλλά και την ακριβότερη μετακίνηση Έλληνα ποδοσφαιριστή σε ελληνική ομάδα. Ο 22χρονος μέσος έφτασε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, όπου γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Μετά την εντυπωσιακή υποδοχή, ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο καλοπληρωμένους Έλληνες παίκτες. Για το υπόλοιπο του 2025, θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη Σλάβια Πράγας στην Τσεχία, καθώς παραχωρήθηκε δανεικός έως τον Ιανουάριο, εκτός αν υπάρξει κάποια αλλαγή και ενταχθεί νωρίτερα στους «ασπρόμαυρους».

Την ανακοίνωση της μεταγραφής συνόδευσε ένα βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο λαϊκός τραγουδιστής Ζαφείρης Μελάς, καλωσορίζοντας τον νεαρό άσο στο «σπίτι του» με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Εξιστόρησε τι πέρασε και ο ίδιος από τη στιγμή που έγινε γνωστή η προσπάθεια του Δικεφάλου να τον αποκτήσει.

Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκε και τυπικά μια συμφωνία που γράφει ιστορία για τον ΠΑΟΚ, καθώς φέρνει στο ρόστερ του έναν από τους πιο ελπιδοφόρους Έλληνες ποδοσφαιριστές, σε μια μεταγραφή που ήδη έχει κερδίσει τον ενθουσιασμό των φιλάθλων.

Αναλυτικά και η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη από την Σλάβια Πράγας. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 31.12.2029, θα παραμείνει δανεικός στην Σλάβια για τους επόμενους μήνες και θα ενταχθεί στην ομάδα μας στις 02.01.2026” ανέφερε πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, συνεχίζοντας:

Ο Χρήστος Ζαφείρης γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2003 στην Αθήνα. Σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε στη Νορβηγία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες των Φορνέμπου, Λίλεστρεμ, Φέλαμαρ και Βαλερένγκα.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήρθε το 2020 με τη Γκρόρουντ, όπου σε δύο σεζόν κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές, τρία γκολ και πέντε ασίστ, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του.

Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε από τη Χάαγκεσουντ, όπου συνέχισε την εξέλιξή του καταγράφοντας 32 συμμετοχές, πέντε γκολ και πέντε ασίστ.Τον Ιανουάριο του 2023, έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του υπογράφοντας στη Σλάβια Πράγας. Στην τσεχική ομάδα μέτρησε 105 συμμετοχές, 13 γκολ και 12 ασίστ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25 και του κυπέλλου τη σεζόν 2022-23.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Ζαφείρης έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές της Νορβηγίας, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Παίδων Κ16 της Ελλάδας. Το 2024, πήρε την οριστική απόφαση να εκπροσωπήσει την Εθνική μας, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, στην αναμέτρηση του Nations League κόντρα στη Φινλανδία».