Εφιάλτης οι διακοπές για 56χρονη στη Ρόδο – Κατήγγειλε τον άγριο ξυλοδαρμό της από τον σύντροφό της

Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι διακοπές μίας 56χρονης Νορβηγίδας στη Ρόδο, καθώς, όπως καταγγέλλει, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεναν, στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Το περιστατικό συνέβη στις 6 το απόγευμα της 24ης Αυγούστου. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 54χρονος Νορβηγός κατανάλωνε ποσότητα αλκοόλ και όταν η σύντροφός του τον κάλεσε να σταματήσει, εκείνος αρχικά την απείλησε ότι θα την χτυπήσει, ενώ στη συνέχεια της επιτέθηκε. Συγκεκριμένα, την έπιασε από τα μαλλιά, της τα τραβούσε, τις έριξε μπουνιές στο πρόσωπο και την έσπρωξε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο πάτωμα και να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, στις παλάμες αλλά και στα δάκτυλά της. Μάλιστα, ο δράστης την δάγκωσε και στο αριστερό της μάγουλο.

Ο 54χρονος, σύμφωνα με τη Ροδιακή, συνελήφθη χθες λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα, μετά την καταγγελία που έκανε η σύντροφός του, η οποία, ωστόσο, δήλωσε στην Αστυνομία πως δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη, ούτε θέλει να τον ξαναδεί, παρά μόνο να χωρίσουν.

Τι υποστηρίζει ο 54χρονος

Από την πλευρά του, ο 54χρονος αρνείται τα όσα του καταλογίζονται και ισχυρίζεται πως η σύντροφός του είναι αυτή που τον κλείδωσε έξω από το δωμάτιο στο μπαλκόνι και τον άφησε εκεί για πέντε ώρες. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, όταν του άνοιξε την πόρτα, της ζήτησε να φύγει από το δωμάτιο και εκείνη τον χτύπησε.

Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και συνοδευόμενος από τη συνήγορό του κα Κατερίνα Βολονάκη, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής απειλής.

Η δίκη επρόκειτο να γίνει χθες από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, ωστόσο ,αναβλήθηκε για σήμερα, ενώ ο 54χρονος που κρατούνταν, αφέθηκε ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους: