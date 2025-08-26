Φθιώτιδα: «Βγες έξω να σφάξω και σένα και τα παιδιά σου» – Στη φυλακή 59χρονος που απείλησε με μαχαίρι τη νύφη και τα ανίψια του

Τον τρόμο καταγγέλλει πως έζησε μία γυναίκα στη Φθιώτιδα, όταν ο 59χρονος κουνιάδος της χτύπησε την πόρτα του σπιτιού της, όπου βρισκόταν και τα ανήλικα παιδιά της, και κραδαίνοντας ένα μαχαίρι απειλούσε ότι θα τους σκοτώσει.

Ο 59χρονος, που συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου 23 Αυγούστου με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απειλής, της οπλοφορίας και οπλοχρησίας, κάθισε στο εδώλιο του Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Λαμίας.

«Θα σας πάω και τους τρεις με κάσα»

«Βγες έξω να σφάξω και σένα και τα παιδιά σου. Θα σας πάω και τους τρεις με κάσα», φέρεται να φώναζε ο δράστης, σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας που αναγνώσθηκε στο δικαστήριο καθώς εκείνη δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Όπως υποστήριξε, η ενέργεια του κουνιάδου της, της προκάλεσε τρόμο για κείνη και την ασφάλεια των παιδιών της, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 59χρονος ξέφευγε και συμπεριφερόταν επικίνδυνα. Είχε μάλιστα στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ φέρεται να έκανε και χρήση ουσιών. Η γυναίκα, που είναι χήρα, κάλεσε την αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψη του δράστη.

Από την πλευρά του, ο 59χρονος δήλωσε μετανιωμένος ενώπιον του δικαστηρίου και υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναγίνει παρόμοιο περιστατικό. Παραδέχτηκε ότι ήταν χαζομάρα του, ωστόσο, υποστήριξε ότι αφορμή στάθηκε το ότι η νύφη του δήθεν κάνει κουμάντο στα λεφτά του και δεν του δίνει ούτε για καφέ, κρατώντας ακόμη και την αναπηρική του σύνταξη.

Ένοχος ο 59χρονος, οδηγείται στη φυλακή

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν το δικαστήριο, που τον έκρινε ένοχο για τις κατηγορίες και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών χωρίς να αναστείλει την εκτέλεσή της ή να την μετατρέψει. Επιπλέον του επέβαλε χρηματική ποινή 800 ευρώ, ενώ δεν έδωσε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή του, γεγονός που τον στέλνει στη φυλακή. Από τους 18 μήνες αφαιρέθηκαν μόνο οι μέρες κράτησής του στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

