Θάνος Πλεύρης: Συναντήθηκε με τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Μάθιου Λοτζ – Τι συζητήθηκε

Enikos Newsroom

πολιτική

Θάνος Πλεύρης: Συναντήθηκε με τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Μάθιου Λοτζ

Τον Βρετανό πρέσβη υποδέχθηκε σήμερα στο υπουργείο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Λοτζ εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για το νέο νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει αυστηροποίηση του πλαισίου για την παράνομη μετανάστευση και εισάγει νέες πολιτικές ως προς τη διαχείρισή της.

Πλεύρης: «Επί ΣΥΡΙΖΑ το σκληρό έγκλημα βγήκε έξω – Θα υπάρξει αυστηρό πλαίσιο ελέγχου στις ΜΚΟ»

Επίσης, ζήτησε να ενημερωθεί αναλυτικά για τις ρυθμίσεις και τον τρόπο εφαρμογής τους, καθώς και για τις αντιδράσεις που αυτές έχουν προκαλέσει, υπογραμμίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και «διαβάζει με ενδιαφέρον» τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Ο κ. Πλεύρης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου νομοσχεδίου, τονίζοντας τη σημασία του για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και για τη διασφάλιση της νομιμότητας. Όπως σημείωσε, «εγκαινιάζουμε μια συζήτηση προκειμένου να διερευνηθούν δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής, στη βάση και του νέου σχεδίου νόμου». Οι δύο πλευρές εξήραν τις άριστες σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους και αντάλλαξαν απόψεις για τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες τους στο μεταναστευτικό, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφυλακτική αγωγή κατά του HIV-Χορηγείται δύο φορές το χρόνο

ΕΟΦ: Προσοχή σε μη εγκεκριμένο προϊόν για τη στυτική δυσλειτουργία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντική πτώση σήμερα για τον Γενικό Δείκτη

Όμιλος ΔΕΗ: Νέο αιολικό πάρκο στην Ρουμανία

Windows: Πώς να χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως μικρόφωνο

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν την πιο φωτεινή μέχρι σήμερα ταχεία έκλαμψη ραδιοκυμάτων – «Είναι η αρχή μιας νέας εποχής»
περισσότερα
16:46 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Είναι ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά στις πυρκαγιές»

«Είναι ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά στις ...
14:28 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Νέα Δημοκρατία: Το πρόγραμμα επισκέψεων και εκδηλώσεων ενόψει της 89ης ΔΕΘ

Συνεδριάζει απόψε, στις 19:00, η Διοικούσα Επιτροπή Ν. Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, παρο...
13:00 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά με απώλειες για τη ΝΔ, στη 2η θέση το ΠΑΣΟΚ

Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με πτώση των ποσοστών της κατά 4,5 μονάδες σε σύγκρουση με τ...
11:18 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Για ακόμη μία φορά η χώρα γίνεται διεθνώς δακτυλοδεικτούμενη για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων

«Δυστυχώς η χώρα μας με την κυβέρνηση του κ.Μητσοτάκη έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο