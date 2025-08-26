Χρίστος Κούγιας: Κυκλοφορεί κακόβουλο λογισμικό με δήθεν προσωπικά στοιχεία μου

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Χρίστος Κούγιας με την οποία γνωστοποιεί ότι κυκλοφορεί κακόβουλο λογισμικό με δήθεν προσωπικά στοιχεία του σε συνημμένο αρχείο πιθανώς από επεξεργασία AI.

Ο γιος του Αλέξη Κούγια διευκρινίζει πως σήμερα θα ενημερωθεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η ανακοίνωση του Χρίστου Κούγια

Κυκλοφορεί κακόβουλο λογισμικό με δήθεν προσωπικά στοιχεία μου σε συνημμένο αρχείο πιθανώς από επεξεργασία AI.

Ως εκ τούτου μην ανοίξετε κάποιο link που αφορά το όνομα μου ή μήνυμα που περιλαμβάνει φωτογραφίες μου, καθώς μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα και στους δικούς σας λογαριασμούς.

Σε συνεργασία με την εταιρεία Crime Lab του κ. Μανώλη Σφακιανάκη, αποφασίσαμε την απενεργοποίηση των λογαριασμών μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά από παρότρυνση του κ. Σφακιανάκη και των δικηγόρων μου θα προσκομιστούν σήμερα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και ύστερα θα υποβληθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου που βρίσκεται πίσω από τους λογαριασμούς αυτούς και προσπαθεί να με εκβιάσει.

Αθήνα, 26/8/2025
Με εκτίμηση και σεβασμό
Χρίστος Κούγιας

15:22 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

