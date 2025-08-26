«Να μ’ αγαπάς»: Τα δύο δυνατά teaser της σειράς είναι ήδη στον αέρα

Η νέα σύγχρονη καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας, όπου η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα αγγίξει την καρδιά κάθε τηλεθεατή.

Τα δύο συγκλονιστικά teaser είναι ήδη στον «αέρα» και από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι στο Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά.

Θεσσαλονίκη 1998: Μια γυναίκα γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές.

Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά την βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει.

«Το ότι σας γέννησα, δε σημαίνει πως είστε παιδιά μου», είναι η σκληρή απάντηση της μάνας στα παιδιά της, που τα απαρνείται για άλλη μια φορά.

Έχει δημιουργήσει νέα οικογένεια και ζει μια ευτυχισμένη ζωή. Αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τα ίδια της παιδιά και τα μυστικά που έκρυβε καλά για χρόνια.

Και ενώ παλιές πληγές ξανανοίγουν, ένας μυστηριώδης άντρας από το παρελθόν, έρχεται να μας θυμίσει πως «υπάρχουν δυο κατηγορίες ανθρώπων.

Αυτοί που κλείνουν τους λογαριασμούς του παρελθόντος κι αυτοί που τους αφήνουν ανοιχτούς και το παρελθόν τους κυνηγάει μια ζωή…».

Η αγάπη, η προδοσία και η εξιλέωση μπλέκονται σε μια ιστορία που θα ανατρέψει τα πάντα.

Γιατί όλοι, σ’ αυτή την ιστορία, διεκδικούν την αγάπη!

«Να μ’ αγαπάς»: Η αγάπη δεν είναι ποτέ απλή και οι επιλογές δεν είναι ποτέ εύκολες.

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανί Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

 Δείτε τα teaser εδώ: 

