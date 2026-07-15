Λονδίνο: Βίντεο με άλογο της Βασιλικής Φρουράς που παραλίγο να καταρρεύσει από τον καύσωνα – Ο φρουρός πάτησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης

Μια συγκλονιστική στιγμή που αποτυπώνει τις ακραίες συνέπειες της ζέστης εκτυλίχθηκε στο κεντρικό Λονδίνο, όταν ένα άλογο της Βασιλικής Φρουράς, έφτασε στα όρια της λιποθυμίας, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Ο αναβάτης του, εμφανώς ανήσυχος για την κατάσταση του πιστού του συντρόφου, αναγκάστηκε να σπάσει το αυστηρό πρωτόκολλο και να σημάνει συναγερμό έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και την έντονη ανησυχία των περαστικών.

Η στιγμή της κρίσης και η σωτήρια παρέμβαση

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, έξω από το Μουσείο του Βασιλικού Ιππικού στο Γουάιτχολ (Whitehall). Καθώς ο υδράργυρος άγγιζε τους 30°C, το άλογο άρχισε να δείχνει έντονα σημάδια εξάντλησης: το κεφάλι του έγερνε συνεχώς προς το έδαφος, η γλώσσα του έβγαινε από το στόμα του, ενώ τα πόδια του έδειχναν ασταθή και έτρεμαν.



Βλέποντας το ζώο να υποφέρει, ο φρουρός, ντυμένος με την παραδοσιακή, βαριά μάλλινη κατακόκκινη στολή του, πίεσε επανειλημμένα το κουμπί έκτακτης ανάγκης στο πόστο του. Λίγο μετά, και ενώ ένας τουρίστας εκμεταλλευόταν την ευκαιρία για μια γρήγορη φωτογραφία, ένας άλλος στρατιώτης εμφανίστηκε πίσω από τις πύλες. Αφού ανταποκρίθηκε στο σήμα, οδήγησε το άλογο και τον αναβάτη του στην ασφάλεια της σκιάς, μακριά από τον καυτό ήλιο.

Ιστορικός καύσωνας πλήττει τη Βρετανία

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αλλεπάλληλα κύματα ζέστης, φέτος το καλοκαίρι. Είναι ενδεικτικό ότι η Βρετανία έχει ήδη καταγράψει τον ίδιο αριθμό ημερών με θερμοκρασίες άνω των 30°C το 2026, όσο και κατά το ιστορικό και διαβόητο έτος του 1976, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για την προστασία των ζώων και των ανθρώπων που υπηρετούν κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Moment King’s Guard horse nearly passes out in 30C heat as soldier is forced to sound emergency alarm https://t.co/WrcVxS6jgQ — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 15, 2026

Κύμα αντιδράσεων και οργής στο διαδίκτυο

Το βίντεο, το οποίο ξεπέρασε γρήγορα τις 200.000 προβολές, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και θύελλα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την οργή τους για την καθυστέρηση στην ανταπόκριση του σήματος κινδύνου, με έναν να διερωτάται:

«Μήπως χρειάζονται πέντε εργάσιμες ημέρες για να απαντήσουν σε αυτό το ρημάδι το κουμπί έκτακτης ανάγκης;»

Άλλοι έθεσαν ευθέως το ζήτημα της αναθεώρησης των παραδόσεων: «Παράδοση ή όχι, η κοινή λογική πρέπει να υπερισχύει – κάνει υπερβολική ζέστη τόσο για το άλογο όσο και για τον άνθρωπο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε πως «είναι καιρός να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος φύλαξης του Βασιλιά».

Επαναλαμβανόμενο φαινόμενο

Αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό που καταγράφεται φέτος. Πριν από δύο μήνες, κατά τη διάρκεια του πρωτομαγιάτικου καύσωνα του θερμότερου που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη συγκεκριμένη περίοδο, ένα άλλο άλογο της Βασιλικής Φρουράς, εμφάνισε έντονη δυσφορία.

Το ζώο άρχισε να κάνει κύκλους και να χτυπά νευρικά τις οπλές του έξω από το Horse Guards Parade, αναγκάζοντας τους τουρίστες να απομακρυνθούν έντρομοι. Και τότε, ένας άλλος φρουρός χρειάστηκε να παρέμβει εκτός πρωτοκόλλου, βγαίνοντας από το κτίριο για να ηρεμήσει το άλογο και να το οδηγήσει τελικά στη σκιά.

Πηγή: Daily Mail