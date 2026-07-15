Ο ΑΝΤ1 τιμά τη μνήμη της Μάρως Κοντού – Η συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω» θα προβληθεί σε επανάληψη την Πέμπτη στις 24:00

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Η Μάρω Κοντού στο «Ενώπιος Ενωπίω»
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Μια από τις πιο αφοπλιστικές, εξομολογητικές και πολυσυζητημένες συνεντεύξεις που είχε δώσει η Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών βυθίζοντας σε θλίψη το πανελλήνιο, επιστρέφει στις οθόνες μας.

Ο ΑΝΤ1 τιμά τη μνήμη της και θα προβάλει την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στις 24:00, σε επανάληψη, την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», στην οποία καλεσμένη ήταν η σπουδαία κυρία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, Μάρω Κοντού.

Η αγαπημένη ηθοποιός στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2020 στον Νίκο Χατζηνικολάου, είχε μιλήσει για τη «χρυσή» εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της καριέρας της και παρασκήνια, ενώ είχε αναφερθεί στα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της.

 

 

 

 

 

 

 

 

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