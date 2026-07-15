Γιβραλτάρ: «Έπεσε» ο φράχτης στα σύνορα με την Ισπανία έπειτα από 57 χρόνια – Τι αλλάζει με την ιστορική συμφωνία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια νέα εποχή ελεύθερης μετακίνησης ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα της Τρίτης στα νότια της Ιβηρικής Χερσονήσου, καθώς απομακρύνθηκε ο συνοριακός φράχτης που χώριζε το Γιβραλτάρ από την Ισπανία.

Η ιστορική αυτή εξέλιξη, αποτέλεσμα μιας μακράς και επίπονης διαπραγμάτευσης μετά το Brexit, απαλλάσσει πλέον χιλιάδες εργαζόμενους και επισκέπτες από τους χρονοβόρους ελέγχους στα σύνορα.

Στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016, το 96% των ψηφοφόρων στο Γιβραλτάρ (γνωστό και ως «The Rock» – Ο Βράχος) είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής στην ΕΕ.

Πανηγυρικό κλίμα στα σύνορα: «Η Ευρώπη επέστρεψε»

Η επίσημη κατάργηση των συνόρων πραγματοποιήθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο κρατώντας ισπανικές σημαίες, ενώ πολλοί φορούσαν φανέλες της Εθνικής Ισπανίας, γιορτάζοντας παράλληλα τη νίκη της χώρας επί της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Γιβραλτάρ, Φαμπιάν Πικάρντο, δήλωσε στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο RTVE: «Αυτό που νιώθει κανείς εδώ είναι η αδελφοσύνη μεταξύ των δύο λαών».

«Η Ευρώπη επέστρεψε», διακήρυξε ο ίδιος λίγο μετά.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρισκόταν στα σύνορα μετέδωσε ότι, μόλις λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, δεκάδες πεζοί και οχήματα πέρασαν για πρώτη φορά από την Ισπανία (La Línea de Concepción) προς το Γιβραλτάρ χωρίς να υποβληθούν σε τελωνειακό έλεγχο.

Οι λεπτομέρειες της ιστορικής συνθήκης των 149 άρθρων

Η συμφωνία, η οποία οριστικοποιήθηκε με τη συγγραφή μιας συνθήκης 149 σημείων που υπεγράφη την Τρίτη στις Βρυξέλλες, εντάσσει το Γιβραλτάρ στη ζώνη Σένγκεν και προβλέπει τη δημιουργία τελωνειακής ένωσης.

Με την κατάργηση των φυσικών ελέγχων στα χερσαία σύνορα με την Ισπανία, ενισχύονται οι οικονομικοί δεσμοί του Γιβραλτάρ με την ΕΕ.

Ωστόσο, εισάγονται διπλοί συνοριακοί έλεγχοι στο λιμάνι και το αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ, οι οποίοι θα διεξάγονται από κοινού από Βρετανούς και Ισπανούς αξιωματούχους – ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζεται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς του Eurostar σε Λονδίνο και Παρίσι.

Παράλληλα, η συμφωνία επιτρέπει πλέον τις απευθείας αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ του Γιβραλτάρ και των χωρών της ΕΕ.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Εμπόριο, Μάρος Σέφτσοβιτς, εξήρε τη συμφωνία δηλώνοντας: «Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια υπομονετικών, περίπλοκων διαπραγματεύσεων, αλλά το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συναίσθημα να βλέπεις έναν φράχτη να πέφτει».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Στίβεν Ντάουτι, τόνισε ότι η συμφωνία διασφαλίζει το μακροπρόθεσμο οικονομικό μέλλον και τα συμφέροντα του Γιβραλτάρ.

Ανακούφιση για 15.000 εργαζόμενους

Χωρίς τη συμφωνία αυτή, η επιβολή ενός «σκληρού» χερσαίου συνόρου με καθολικό έλεγχο διαβατηρίων θα ήταν αναπόφευκτη για το Γιβραλτάρ

Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε τεράστιο οικονομικό κίνδυνο για το έδαφος, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από περίπου 15.000 Ισπανούς εργαζόμενους -σχεδόν το μισό εργατικό δυναμικό του Γιβραλτάρ- που διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα.

Η 51χρονη Μέντεζ Σεγούρα, η οποία εργάζεται στην παροχή κατ’ οίκον φροντίδας και πέρασε την Τετάρτη στο Γιβραλτάρ για δουλειά, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Περνάω τα σύνορα και εργάζομαι στο Γιβραλτάρ όλη μου τη ζωή με την ταυτότητά μου. Ξέρω ότι θα μπορείς να περάσεις χωρίς αυτήν, αλλά είναι απλώς αυτό που έχω συνηθίσει».

Removal of the frontier fence underway. GBC will bring you the very latest from the border with a special GBC News at 11:30am. Listen on Radio Gibraltar, watch online & GBC Television. pic.twitter.com/NPpyFqvYWO — GBC News (@GBCNewsroom) July 15, 2026



Πέρα από τους εργαζόμενους, η άρση των συνόρων διευκολύνει και την καθημερινότητα των οικογενειών, όπως εξήγησε ο Φαμπιάν Πικάρντο σε συνέντευξή του στο Associated Press.

«Άνθρωποι που επισκέπτονται την οικογένειά τους στην Ισπανία, ή των οποίων η ισπανική οικογένεια τους επισκέπτεται στο Γιβραλτάρ. Παιδιά που πηγαίνουν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και εξωσχολικές δραστηριότητες, είτε στην Ισπανία είτε στο Γιβραλτάρ. Θα μπορούν να το κάνουν αυτό χωρίς να ανησυχούν για τις ουρές στα σύνορα», εξήγησε.

Crowds crossed from Spain into Gibraltar after a new treaty signed between EU and Britain lets Gibraltar residents enter Spain with residence cards and Spanish citizens with government ID, aiming to ease daily crossings and reduce delays https://t.co/QjffCsiO6z pic.twitter.com/yJlxTNLQ3h — Reuters (@Reuters) July 15, 2026



Ο Μανουέλ Τριάνο Παουλέτε, γενικός γραμματέας του συνδικάτου CCOO στην ισπανική περιοχή Κάμπο ντε Γχιμπραλτάρ που περιβάλλει το βρετανικό έδαφος, σχολίασε τη σημασία της συμφωνίας για τους εργαζομένους, οι οποίοι συχνά δεν γνώριζαν πόση ώρα θα χρειαστούν για να φτάσουν στη δουλειά τους.

«Είναι σημαντικό να εξαφανιστεί αυτή η δαμόκλειος σπάθη», δήλωσε.

Με μια οικονομία που βασίζεται στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το διαδικτυακό gaming, το Γιβραλτάρ, με έκταση μόλις 7 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 38.000 κατοίκων, έχει από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα παγκοσμίως και αποτελεί οικονομικό πνεύμονα για τη γειτονική ισπανική περιοχή, η οποία ιστορικά καταγράφει υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Από τον φράχτη στο «ψηφιακό οχυρό»

Παρόλο που ο φράχτης αποτελεί παρελθόν, οι αρχές του Γιβραλτάρ έλαβαν μέτρα για τη θωράκιση του εδάφους. Στα σημεία εισόδου αλλά και σε ολόκληρη την επικράτεια έχουν εγκατασταθεί κάμερες ζωντανής αναγνώρισης προσώπου.

Ο Πικάρντο δήλωσε ότι το Γιβραλτάρ θα διαθέτει πλέον πολύ περισσότερες κάμερες ασφαλείας (CCTV), ενώ έχει αυξηθεί η αστυνομική παρουσία, καθώς και οι πόροι για τα τελωνεία και την ακτοφυλακή.

«Το οχυρό έχει γίνει πλέον ψηφιακό οχυρό», σχολίασε.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι ταξιδιώτες προς το Γιβραλτάρ από χώρες εκτός της ζώνης Σένγκεν (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου) θα υπόκεινται στο νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου της ΕΕ (EES), το οποίο αντικαθιστά τις σφραγίδες στα διαβατήρια με τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων (φωτογραφίες και ψηφιακά αποτυπώματα).

Ο Φράνκο

Το Γιβραλτάρ παραχωρήθηκε στη Βρετανία το 1713 με τη Συνθήκη της Ουτρέχτης, όμως η Ισπανία διατηρεί τις αξιώσεις κυριαρχίας της έκτοτε. Η νέα συνθήκη πάντως δεν επιλύει το αμφισβητούμενο καθεστώς κυριαρχίας του εδάφους.

Το 1969, ο Ισπανός δικτάτορας Φρανσίσκο Φράνκο έκλεισε ερμητικά τα σύνορα, αφότου οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ ψήφισαν συντριπτικά σε δημοψήφισμα να παραμείνουν υπό βρετανική κυριαρχία.

Το κλείσιμο αυτό διήρκεσε 13 χρόνια, αποκόπτοντας την καθημερινή μετακίνηση των εργαζομένων και χωρίζοντας οικογένειες.

Έκτοτε, κάθε φορά που οι διπλωματικές εντάσεις οξύνονταν, η Ισπανία επέβαλλε αυστηρότερους ελέγχους, προκαλώντας τεράστιες ουρές.