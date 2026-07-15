Μάρω Κοντού: Το μήνυμα και το αφιερωματικό βίντεο της Finos Film, για τον θάνατό της – «Δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας»

Η Μάρω Κοντού, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 1954 με τη Finos Film και πρωταγωνίστησε σε πάνω από 50 ταινίες, έφυγε από τη ζωή. Η Finos Film δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα και ένα αφιερωματικό βίντεο για την απώλειά της.

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Μάρω Κοντού
Φωτογραφία: Finos Film
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Finos Film, σε ταινία της οποίας η Μάρω Κοντού έκανε το πρώτο της βήμα στον κινηματογράφο, έστειλε το δικό της συγκινητικό μήνυμα για την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού.
  • Η Μάρω Κοντού έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη το 1954 και ο κόσμος την απόλαυσε σε πάνω από 50 ταινίες.
  • Στο μήνυμά της, η Finos Film χαρακτήρισε τη Μάρω Κοντού ως «μεγάλη Κυρία», και τόνισε πως «δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας».

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Το 1954 η Μάρω Κοντού θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη, μέσα από το «Χαρούμενο ξεκίνημα» της Finos Film. Στη μεγάλη και επιτυχημένη πορεία που θα διαγράψει, ο κόσμος θα την απολαύσει σε πάνω από 50 ταινίες.

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Η Finos Film, στη ταινία της οποίας η Μάρω Κοντού έκανε το πρώτο της βήμα στον μαγευτικό κόσμο του κινηματογράφου, το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Ιουλίου, έστειλε το δικό της συγκινητικό μήνυμα για την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού, δημοσιεύοντας και ένα αφιερωματικό βίντεο.

Σε αυτό, βλέπουμε διάφορα αποσπάσματα από την συμμετοχή της Μάρως Κοντού, σε ταινίες της Finos Film.

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Η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών, στη λεζάντα της αναφέρει: «Αντίο σε μια μεγάλη Κυρία. 

Η Μάρω Κοντού ήταν ο ορισμός της φινέτσας, της θετικής ενέργειας, της καλοσύνης και της δύναμης. Μια γυναίκα που συνδύαζε την ευγένεια με την πυγμή, και το ταλέντο με την εργατικότητα, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου από την πρώτη κιόλας εμφάνισή της στο πανί, το 1954, ενώ ήταν ακόμη φοιτήτρια του Εθνικού Θεάτρου.

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Μια βουβή εμφάνιση, στην ταινία «Χαρούμενο Ξεκίνημα» της Φίνος Φιλμ, ήταν αρκετή για να σε μαγνητίσει με τη γοητεία, τη λάμψη και το ελαφίσιο βλέμμα της, και να εξελιχθεί σε μια λαμπερή καριέρα 70 ετών.

Η Μάρω Κοντού δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας. Με ρόλους που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, με το χαμόγελο, το ταλέντο και την αξεπέραστη κομψότητά της, έγινε μια από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά.

Η πιο κομψή Ιταλίδα από την Κυψέλη θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις ταινίες της και να μας κλείνει πονηρά το μάτι κάθε φορά που θα την ξανασυναντάμε στη μεγάλη οθόνη.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Αντίο Μάρω». 

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