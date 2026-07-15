Modern Cinderella: «Έμαθα κάτι και με έχει πιάσει το άγχος της ζωής μου…»

Μέσα από ένα story που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram, την Τρίτη 14 Ιουλίου, η Modern Cinderella αποκάλυψε πως ενώ βρίσκεται σε διακοπές, έμαθε κάτι που της έχει προκαλέσει μεγάλο άγχος. Η influencer τόνισε τη πολύτιμη βοήθεια που έχει λάβει από τον σύντροφό της, ενώ δεν μοιράστηκε με τους ακολούθους της, τον λόγο που της έχει δημιουργήσει αυτή την αναστάτωση.

Στο story της, η Modern Cinderella βρίσκεται στη παραλία. Απευθυνόμενη στους ακολούθους της, η influencer στο βίντεό της ανέφερε: «Δεν έχω πει κουβέντα από το πρωί, και δεν έχουμε βγει από το σπίτι, από το πρωί. Καθώς πηγαίναμε να πάρουμε καφέ, έμαθα κάτι και με έχει πιάσει το άγχος της ζωής μου.

Δεν ξέρω, πραγματικά, με πιάνουν ταχυπαλμίες από το πρωί, ανά 20 λεπτά, μισή ώρα. Ευτυχώς έχω το αγόρι μου μαζί μου και προσπαθεί να βοηθήσει τη κατάσταση. Επειδή έχω και τον Βασίλη, δεν πρέπει να το περάσω όλο αυτό στο παιδί, και να καταλάβει ότι η μανούλα δεν είναι καλά. Για αυτό και ήρθαμε στην παραλία, μπας και ξεχαστούμε λίγο. Ρίξτε ένα ξεμάτιασμα, μπας και διορθωθεί το κακό που με βρήκε».

Ακόμα, στην ανάρτησή της έγραψε: «Ωστόσο είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι και νιώθω ότι όντως ο σύντροφός μου ενδιαφέρεται για μένα και προσπαθεί με 1000 τρόπους να με κάνει να νιώσω καλά».