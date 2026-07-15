Αγία Παρασκευή: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 20χρονο διανομέα

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Διανομέας ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/7) στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή.

Το τροχαίο συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος διανομέας, με αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν άναψε το πράσινο φανάρι και ο διανομέας, που βρισκόταν στο ρεύμα καθόδου, επιχείρησε να στρίψει αριστερά στην Ηρώων Πολυτεχνείου, έγινε η σύγκρουση με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος και κινείτο στο ρεύμα ανόδου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον διανομέα, ωστόσο, ήταν αργά καθώς είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Δυνάμεις της Τροχαίας μετέβησαν στην περιοχή και την απέκλεισαν για αρκετή ώρα.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα διερευνούν οι αρχές.

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