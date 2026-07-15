Αγία Παρασκευή: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 20χρονο διανομέα

Ένας 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/7) στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή. Η σύγκρουση έγινε όταν το αυτοκίνητο ενός 29χρονου συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του διανομέα, ο οποίος επιχείρησε να στρίψει αριστερά στην Ηρώων Πολυτεχνείου μετά το πράσινο φανάρι. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/7) στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή.
  • Η σύγκρουση με το αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 29χρονος, σημειώθηκε όταν ο διανομέας επιχείρησε να στρίψει αριστερά στην Ηρώων Πολυτεχνείου με πράσινο φανάρι.
  • Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, ο 20χρονος είχε χάσει ακαριαία τη ζωή του. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

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Διανομέας ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/7) στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή.

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Το τροχαίο συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος διανομέας, με αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν άναψε το πράσινο φανάρι και ο διανομέας, που βρισκόταν στο ρεύμα καθόδου, επιχείρησε να στρίψει αριστερά στην Ηρώων Πολυτεχνείου, έγινε η σύγκρουση με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος και κινείτο στο ρεύμα ανόδου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον διανομέα, ωστόσο, ήταν αργά καθώς είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Δυνάμεις της Τροχαίας μετέβησαν στην περιοχή και την απέκλεισαν για αρκετή ώρα.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα διερευνούν οι αρχές.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο:

 

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