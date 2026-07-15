Ζάκυνθος: Με πλοίο αναχώρησε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση – Δείτε εικόνες, βίντεο

Το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου την περασμένη εβδομάδα, αποσυναρμολογήθηκε και αναχώρησε από το νησί με το πλοίο «Κεφαλονιά» στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/7). Η μεταφορά του αεροσκάφους από το αεροδρόμιο στο λιμάνι έγινε με τη συνοδεία αρχών και υψηλόβαθμων στελεχών, ενώ ο πιλότος είχε βγει σώος και αβλαβής.

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F16 Ζάκυνθος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο αναχώρησε με πλοίο από το νησί στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/7).
  • Το μαχητικό αποσυναρμολογήθηκε, με τα φτερά του να αφαιρούνται, και μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο στο λιμάνι της Ζακύνθου με τη συνοδεία Αρχών.
  • Πολυπληθές κλιμάκιο είχε μεταβεί στο νησί από την περασμένη Πέμπτη για την απομάκρυνση του αεροσκάφους από τον διάδρομο. Υπενθυμίζεται ότι ο πιλότος είχε βγει σώος και αβλαβής.

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Με πλοίο αναχώρησε από τη Ζάκυνθο στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/7) το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού την περασμένη εβδομάδα.

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Το F-16 αποσυναρμολογήθηκε, αφού βγήκαν τα φτερά του, μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού συνοδεία Αστυνομίας, Λιμεναρχείου, υψηλόβαθμων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας και της Δημοτικής Αρχής και αναχώρησε με το πλοίο «Κεφαλονιά».

Πολυπληθές κλιμάκιο είχε μεταβεί στη Ζάκυνθο από την περασμένη Πέμπτη, απομακρύνοντας το αεροσκάφος από τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου την ίδια ημέρα σε μια διαδικασία που διήρκεσε αρκετές ώρες.

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Υπενθυμίζεται ότι ο πιλότος του F-16 είχε βγει σώος και αβλαβής από το αεροσκάφος.

Δείτε εικόνες από το imerazante.gr:

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