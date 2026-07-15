Ζάκυνθος: Με πλοίο αναχώρησε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση – Δείτε εικόνες, βίντεο

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Με πλοίο αναχώρησε από τη Ζάκυνθο στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/7) το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού την περασμένη εβδομάδα.

Το F-16 αποσυναρμολογήθηκε, αφού βγήκαν τα φτερά του, μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού συνοδεία Αστυνομίας, Λιμεναρχείου, υψηλόβαθμων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας και της Δημοτικής Αρχής και αναχώρησε με το πλοίο «Κεφαλονιά».

Πολυπληθές κλιμάκιο είχε μεταβεί στη Ζάκυνθο από την περασμένη Πέμπτη, απομακρύνοντας το αεροσκάφος από τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου την ίδια ημέρα σε μια διαδικασία που διήρκεσε αρκετές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο πιλότος του F-16 είχε βγει σώος και αβλαβής από το αεροσκάφος.

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