Χρήστος Τσιλόπουλος για τον πατέρα του: «Όταν σταμάτησα τον αθλητισμό, του κακοφάνηκε το να μπω στη νύχτα»

Ο Χρήστος Τσιλόπουλος, σε συνέντευξή του στο «TALKTOMAD», μίλησε για την πορεία του στη μουσική και την αντίδραση των γονέων του στην απόφασή του να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. 

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Χρήστος Τσιλόπουλος
Φωτογραφία: Instagram/xristos_tsilopoulos
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χρήστος Τσιλόπουλος, καλεσμένος στο «TALKTOMAD», μίλησε για την πορεία του στη μουσική και την αντίδραση των γονέων του στην απόφασή του να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι.
  • Ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως η οικογένειά του δεν έχει σχέση με τη μουσική, ενώ ο ίδιος ήταν αθλητής πριν ξεκινήσει να τραγουδάει.
  • Αναφερόμενος στην αντίδραση του πατέρα του, είπε πως «όταν σταμάτησα τον αθλητισμό, λίγο του κακοφάνηκε το να μπω στη νύχτα», ωστόσο οι γονείς του τον εμπιστεύτηκαν και τον στήριξαν.

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Kαλεσμένος στο «TALKTOMAD» ήταν ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε για την πορεία του στη μουσική, ενώ αναφέρθηκε στο πώς αντέδρασαν οι γονείς του, όταν τους ενημέρωσε πως θα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο χώρο.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Χρήστος Τσιλόπουλος είπε στη συνέντευξή του πως: «Η οικογένειά μου δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική. Εγώ ήμουν αθλητής, καμία σχέση με τη μουσική όπως είπαμε.

Όμως τα καλοκαίρια, επειδή είμαι από τη Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική είναι δίπλα, με φίλους και παρέα καθόμασταν στη παραλία, παίζαμε κιθάρα, τραγουδούσαμε, και έτσι δειλά-δειλά ξεκίνησα να τραγουδάω. Στους φίλους μου μόνο, γιατί ήμουν και ντροπαλός αρκετά». 

Αναφερόμενος στην αντίδραση των γονέων του, όταν τους ενημέρωσε για την απόφασή του να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε ότι: «Είχα σταματήσει για ένα χρόνο το ποδόσφαιρο και είχα ξεκινήσει κάτι άλλο να κάνω.

Είχα πει στη μητέρα μου ότι θέλω να δοκιμάσω να ξεκινήσω να τραγουδάω. Με κοιτάει και μου λέει οκ. Του πατέρα μου, όταν σταμάτησα τον αθλητισμό, λίγο του κακοφάνηκε το να μπω στη νύχτα. Αλλά επειδή πάντα μου είχαν εμπιστοσύνη οι γονείς μου, και πάντα πίστευαν σε εμένα, έβλεπαν ότι αυτό που κάνω μου αρέσει και θέλω να το κάνω, οπότε σιγά-σιγά άρχισαν να με εμπιστεύονται και παραπάνω, και να είναι και πιο πολύ δίπλα μου». 

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