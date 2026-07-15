Μητσοτάκης για Κοντού: Ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζει τη συγκίνηση και τον σεβασμό του για την απώλεια της Μάρως Κοντού, χαρακτηρίζοντάς την σπουδαία κυρία της «Χρυσής Εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.

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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απεβίωσε η Μάρω Κοντού, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να την αποχαιρετά χαρακτηρίζοντάς την «μια σπουδαία κυρία της «Χρυσής Εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου».
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική» και συμμετείχε στα κοινά, ως «βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων».
  • Ο Πρωθυπουργός κατέληξε ότι «Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη», εκφράζοντας παράλληλα «τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους».

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«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρω Κοντού. Μια σπουδαία κυρία της «Χρυσής Εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της» αναφέρει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

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«Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική. Με την ίδια συνέπεια ωστόσο, συμμετείχε και στα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους» σημείωνει.

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