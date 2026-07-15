Άντζελα Γκερέκου για Μάρω Κοντού: «Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου χάρισες απλόχερα»

Από το 2021 έως και το 2026, η Άντζελα Γκερέκου και η Μάρω Κοντού συνεργάστηκαν στην καθημερινή δραματική σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς». Μάλιστα, κλήθηκαν να υποδυθούν την κόρη και τη μαμά αντίστοιχα, με το κοινό του σίριαλ να λατρεύει τη χημεία τους.

Σήμερα (15/7), η επιτυχημένη ηθοποιός με βαθιά συγκίνηση «αποχαιρέτησε» την σπουδαία καλλιτέχνιδα.

Η Άντζελα Γκερέκου μοιράστηκε με το κοινό, μία φωτογραφία της με την Μάρω Κοντού, από τα γυρίσματα της «Γης της Ελιάς». Στο τρυφερό στιγμιότυπο, οι δύο ηθοποιοί ποζάρουν χαμογελαστές και αγκαλιασμένες, με την εικόνα αυτή να καταφέρνει να αποτυπώσει την αγάπη και την στοργή που υπήρχε ανάμεσά τους.

«Σήμερα η σκέψη μου ταξιδεύει σε σένα με συγκίνηση»

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η καλλιτέχνις έγραψε: «Μάρω μου… αγαπημένη μου… Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν στην ζωή σου και δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στη μνήμη, στο βλέμμα, στη φωνή τους, στα γέλια, στα δάκρυα, στις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί μας. Εσύ ήσουν κ είσαι ένας από αυτούς.

Με το σπουδαίο ταλέντο σου, το μοναδικό μυαλό σου, την ευγένεια, την σοφία, τη γενναιοδωρία της ψυχής σου ,την κομψότητα σου, το απαράμιλλο χιούμορ σου, την αγκαλιά σου και εκείνο το ξεχωριστό χαμόγελο που έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν γλυκά κ οικία.

Είχα την τύχη να σε γνωρίσω καλά, να συνεργαστώ μαζί σου 5 ολόκληρα χρόνια, και να σε αγαπήσω. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου χάρισες απλόχερα, τηλεοπτική μου Μαμά Μαρία… Κάθε συνάντησή μας ήταν ένα μικρό μάθημα ήθους, αξιοπρέπειας κ χαράς για την ζωή!!! Μπροστά από τις κάμερες αλλά ακόμα περισσότερο πίσω από αυτές .

Σήμερα η σκέψη μου ταξιδεύει σε σένα με συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και αγάπη. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Μάρω. Θα σε θυμόμαστε πάντα με το φως που σκόρπιζες γύρω σου».