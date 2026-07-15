Λάκης Λαζόπουλος: Η συγκινητική ανάρτηση για την Μάρω Κοντού – «Σ’ αφήνω αγαπημένη μου…»

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Η Μάρω Κοντού κατάφερε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον χώρο της τέχνης στην Ελλάδα, με τον θάνατο της το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, να προκαλεί τη θλίψη στο πανελλήνιο. Ιδιαίτερα συγκινητικά είναι τα «αντίο» των ανθρώπων που κατάφεραν να συνεργαστούν μαζί της. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάνε και γράφουν για εκείνη, αποτυπώνει όχι μόνο το μεγάλο ταλέντο της, αλλά και τον χρυσό χαρακτήρα της. Ο Λάκης Λαζόπουλος, πραγματοποίησε μία πολύ όμορφη ανάρτηση, στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, κοινοποίησε μία φωτογραφία του με την Μάρω Κοντού, από παλαιότερη συνεργασία τους.

Με ένα λιτό αλλά συγκινητικό μήνυμα, που αποτυπώνει τα συναισθήματά του, ο Λάκης Λαζόπουλος «αποχαιρέτησε» την σπουδαία Μάρω Κοντού.

«Σ’ αφήνω αγαπημένη μου Μάρω, να πας από ‘κει. Στο τελευταίο σου ταξίδι!», έγραψε.