Βασιλιάς Κάρολος: Αποκάλυψε ότι πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για το 2024-25

Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ότι πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για την περίοδο 2024-2025, καθιστώντας τον τον πρώτο μονάρχη που δημοσιοποίησε τον φορολογικό του λογαριασμό και τον κατατάσσει στους 100 κορυφαίους φορολογούμενους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κίνηση αυτή, μαζί με την αποκάλυψη των φορολογικών στοιχείων του Πρίγκιπα της Ουαλίας, στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της βασιλικής οικογένειας.

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Διεθνή Νέα

βασιλιάς Κάρολος πρίγκιπας Ουίλιαμ Τζορτζ
Πηγή: Instagram/ The Royal Family
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ότι πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για την περίοδο 2024-2025, όντας ο πρώτος μονάρχης που δημοσιοποίησε τον φορολογικό του λογαριασμό. Η κίνηση αυτή, μαζί με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ, αποτελεί προσωπική απόφαση για αύξηση της διαφάνειας.
  • Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας κατέβαλε φόρο 7,76 εκατομμυρίων λιρών την ίδια περίοδο. Συνολικά, πατέρας και γιος έχουν καταβάλει πάνω από 50 εκατομμύρια λίρες σε φόρους από το 2022.
  • Το ύψος των φόρων του Βασιλιά τον κατατάσσει στους 100 κορυφαίους φορολογούμενους του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ετήσιο εισόδημά του προέρχεται κυρίως από την περιουσία του στο Δουκάτο του Λάνκαστερ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ότι πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για την περίοδο 2024-2025. Είναι ο πρώτος μονάρχης που αποκάλυψε τον φορολογικό του λογαριασμό.

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Το επίπεδο των φόρων που καταβάλλει ο Βασιλιάς τον κατατάσσει στους 100 κορυφαίους φορολογούμενους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας δήλωσε ότι κατέβαλε φόρο 7,76 εκατομμυρίων λιρών κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας βασιλικής έκθεσης και των λογαριασμών.

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Έχει επίσης αποκαλυφθεί ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα Καμίλα θα συνεχίσουν να διαμένουν στο Κλάρενς Χάουζ και δεν θα μετακομίσουν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Οι λογαριασμοί δείχνουν ότι η κύρια πηγή ετήσιας δημόσιας χρηματοδότησης για την βασιλική οικογένεια, η λεγόμενη Κρατική Επιχορήγηση, αυξάνεται σε λίγο κάτω από 100 εκατομμύρια λίρες για το έτος 2027-28.

Οι λογαριασμοί δείχνουν επίσης ότι ο Βασιλιάς πλήρωσε 11,7 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για το 2023-24, ενώ ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ πλήρωσε 8,34 εκατομμύρια λίρες για την ίδια περίοδο.

Η δημοσιοποίηση του ύψους του φόρου που καταβάλλουν οικειοθελώς ο Βασιλιάς και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν μια προσωπική απόφαση που ελήφθη και από τους δύο άνδρες, σύμφωνα με τα γραφεία τους.

Σύμφωνα με το BBC, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ περιέγραψε την κίνηση ως αύξηση της διαφάνειας και στόχευε στην «ενθάρρυνση της ευρύτερης κατανόησης της λογοδοσίας μας».

Από τότε που ο Βασιλιάς έγινε μονάρχης το 2022 και ο Ουίλιαμ Πρίγκιπας της Ουαλίας, ο συνολικός φόρος που καταβλήθηκε από πατέρα και γιο στην HM Revenue and Customs έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια λίρες.

Τα νέα στοιχεία δεν παρέχουν καμία λεπτομερή ανάλυση για τον τρόπο υπολογισμού του φόρου. Ο μονάρχης πλήρωνε τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή.

Ο Βασιλιάς λαμβάνει ετήσιο εισόδημα από την περιουσία του στο Δουκάτο του Λάνκαστερ, η οποία έχει συσταθεί για να παρέχει στον μονάρχη μια ανεξάρτητη πηγή χρημάτων για επίσημες και ιδιωτικές δαπάνες.

Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο γης, επενδύσεων και ακινήτων. Παρέχει στον Βασιλιά ετήσιο εισόδημα το οποίο το 2025-26 ήταν 25,2 εκατομμύρια λίρες.

Άλλες πηγές εισοδήματος, που υπόκεινται σε φόρο, περιλαμβάνουν τις προσωπικές επενδύσεις και αποταμιεύσεις του Βασιλιά, καθώς και χρήματα που παράγονται από τα ιδιωτικά του κτήματα, το Μπαλμόραλ και το Σάντρινγκχαμ.

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