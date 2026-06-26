e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα

Συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.684.952 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έως σήμερα, 26 Ιουνίου. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026, εφάπαξ, καθώς και επιδόματα ανεργίας, μητρότητας και προγραμμάτων απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.