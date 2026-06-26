e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα

Συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.684.952 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έως σήμερα, 26 Ιουνίου. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026, εφάπαξ, καθώς και επιδόματα ανεργίας, μητρότητας και προγραμμάτων απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έως τις 26 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
  • Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ, στις 25 Ιουνίου θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026.
  • Από τη ΔΥΠΑ, 15.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, ενώ 16.000.000 ευρώ θα διατεθούν για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έως σήμερα (26/6), θα καταβληθούν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Έως 26 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ:

2. Από τη ΔΥΠΑ:

  •  15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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