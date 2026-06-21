Βασιλιάς Κάρολος: Θα δημοσιοποιήσει για πρώτη φορά το ύψος των φόρων που πληρώνει

Ο βασιλιάς Κάρολος θα γίνει ο πρώτος μονάρχης της Βρετανίας στη σύγχρονη εποχή που θα δημοσιοποιήσει το ύψος των φόρων που καταβάλλει. Σύμφωνα με πηγές του Παλατιού, η απόφαση ήταν προσωπική.

Τα ποσά που κατέβαλε ως φόρους για την περίοδο 2024-2025 θα δημοσιοποιηθούν την Πέμπτη, όπως αναφέρει το BBC. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων θα αποτελέσει νέο μέρος των ετήσιων οικονομικών λογαριασμών της βασιλικής οικογένειας.

Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν φόρους επί των εισοδημάτων του βασιλιά, όπως τα κέρδη από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, τυχόν προσωπικές επενδύσεις και έσοδα από τις ιδιωτικές κτηματικές περιουσίες του, όπως το Σάντρινγκαμ και το Μπαλμόραλ.

Η απόφαση για περισσότερη διαφάνεια

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αναφέρει ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια. Η απόφαση έρχεται μετά τις εκκλήσεις για περισσότερη διαφάνεια στα οικονομικά της βασιλικής οικογένειας, ύστερα από τα σκάνδαλα που αφορούσαν τον Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίντσορ.

Ο Κάρολος είχε δημοσιοποιήσει το ύψος των φόρων που κατέβαλε όταν ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας. Οι μονάρχες δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος, φόρο κληρονομιάς για περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνουν από προηγούμενο μονάρχη ή φόρο κεφαλαιουχικών κερδών.

Ωστόσο, ο βασιλιάς Κάρολος καταβάλλει εθελοντικά φόρο εισοδήματος και φόρο κεφαλαιουχικών κερδών για την πώληση ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων. Το συνολικό ποσό που καταβάλλει θα αποκαλυφθεί για πρώτη φορά και θα περιλαμβάνει τον φόρο επί των κερδών του Δουκάτου του Λάνκαστερ, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 24 εκατ. λίρες.