ΗΣΑΠ: Εξαρθρώθηκαν δύο οργανώσεις ανηλίκων για ληστείες σε ηλικιωμένους

Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να λήστευαν ηλικιωμένους και ανυποψίαστους επιβάτες σε σταθμούς του ΗΣΑΠ. Οι δράστες έβαζαν στο στόχαστρο κυρίως ευάλωτα άτομα και άρπαζαν χρήματα, τσάντες και τιμαλφή.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Mega καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία ηλικιωμένη γυναίκα πέφτει στο έδαφος, όταν ανήλικος τής τραβά από τον λαιμό τη χρυσή αλυσίδα. Η γυναίκα είχε μόλις βγει από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό, όταν ο δράστης την πλησίασε, την αιφνιδίασε και της άρπαξε την αλυσίδα.

Η δράση των δύο οργανώσεων

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από τέσσερα άτομα και φέρεται να είχε πραγματοποιήσει δεκάδες επιθέσεις σε σταθμούς του ηλεκτρικού. Τα μέλη της εντόπιζαν τα θύματά τους, τα πλησίαζαν αιφνιδιαστικά και αφαιρούσαν από αυτά αντικείμενα αξίας.

Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από πέντε μέλη. Οι δράστες φέρονται να ακολουθούσαν ευάλωτα θύματα αμέσως μετά την έξοδό τους από τα βαγόνια. Η ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη ομάδα είχε διαπράξει τουλάχιστον έξι ληστείες μέσα σε διάστημα έξι μηνών.

Οι μαρτυρίες επιβατών

Οι μαρτυρίες επιβατών δείχνουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν οι δράστες. Ένας επιβάτης ανέφερε: «Είχαν κόψει την τσάντα με νυστέρι από κάτω. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι ταυτότητες, διπλώματα».

Οι δράστες φέρονται να άρπαζαν ακόμη και τσάντες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι διωκτικές Αρχές ερευνούσαν επί μήνες τη δράση τους και τελικά έφτασαν στα ίχνη τους.

Η Αστυνομία ταυτοποίησε συνολικά εννέα εμπλεκόμενους ανήλικους και έβαλε τέλος στη δράση τους σε βαγόνια, αποβάθρες και σταθμούς του ηλεκτρικού.