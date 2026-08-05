Ελληνική Λύση: «Ας πάψει ο κ. Ανδρουλάκης να κοροϊδεύει τον Έλληνα και να προκαλεί»

Το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Λύσης, εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του, για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση των πυρκαγιών.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα συνδέει τις επιλογές που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στον τομέα της οικονομίας και της ενεργειακής μετάβασης, με τις σημερινές εξελίξεις. Παράλληλα, στρέφεται κατά της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, που χαρακτηρίζει ως «πράσινη απάτη», υποστηρίζοντας ότι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έγινε εις βάρος άλλων προτεραιοτήτων.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης

«Το κόμμα που εισήγαγε την «πράσινη απάτη» και την ώρα που έκοβε μισθούς και συντάξεις ως κυβέρνηση, μοίραζε δισεκατομμύρια για ανεμογεννήτριες (που ήταν και η αιτία της καταστροφής στις τελευταίες πυρκαγιές) και φωτοβολταϊκά, πήγε στον τόπο του εγκλήματος να μιλήσει για «αλλαγή δόγματος».

Ο Ανδρουλάκης που με το κόμμα του, μαζί με τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, υπηρετεί απαρέγκλιτα την πράσινη απάτη, ας πάψει να κοροϊδεύει τον Έλληνα και να προκαλεί»!