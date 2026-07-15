Τραμπ: «Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία» – Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να επιτύχει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή η πεποίθηση εκφράζεται παρά τις πληροφορίες από πηγές του Κρεμλίνου ότι ο Πούτιν απορρίπτει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και είναι πιθανό να κλιμακώσει τις εχθροπραξίες, οι οποίες διανύουν τον πέμπτο χρόνο τους.

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Διεθνή Νέα

Διάσταση απόψεων μεταξύ Τραμπ και Πούτιν
Πηγή: Εθνικός Κήρυκας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία για να τερματίσει σύντομα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έκανε αυτή τη δήλωση σε συνέντευξή του στο Fox News στις 15 Ιουλίου 2026.
  • Ωστόσο, τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο είπαν στο Reuters ότι ο Ρώσος πρόεδρος απορρίπτει τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και είναι πιθανό να κλιμακώσει τον πόλεμο, που βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του.
  • Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να πετύχει τη σύναψη συμφωνίας για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία την πρώτη ημέρα της έναρξης της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

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Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία για να τερματίσει σύντομα τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και ενδείξεις ότι η Ρωσία, είναι πιθανό να κλιμακώσει τις εχθροπραξίες

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«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», τόνισε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News όταν ρωτήθηκε για τις συνομιλίες του με τον Πούτιν. Η συνέντευξη μαγνητοσκοπήθηκε χθες (14/7/2026) και μεταδόθηκε σήμερα Τετάρτη(15/7/2026).

Τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο είπαν στο Reuters ότι «ο Ρώσος Πρόεδρος, απορρίπτει τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο και είναι πιθανό να κλιμακώσει τον πόλεμο, που βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του».

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Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να πετύχει τη σύναψη μιας συμφωνίας για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία την πρώτη ημέρα της έναρξης της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

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