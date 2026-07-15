Ιράν: Τουλάχιστον 30 άμαχοι νεκροί από επιθέσεις των ΗΠΑ – Εκατοντάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν στο νότιο Ιράν από επιθέσεις των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου της ιρανικής κυβέρνησης, Φατεμέχ Μοχατζερανί. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Χοσεΐν Κερμανπούρ, πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο τελευταίο κύμα επιθέσεων, με 222 να έχουν λάβει εξιτήριο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν
Πηγή: Anadolu BHSC
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, Φατεμέχ Μοχατζερανί.
  • Περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν αφότου ξεκίνησε το τελευταίο κύμα επιθέσεων πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας Χοσεΐν Κερμανπούρ.
  • Η κυβέρνηση εξέφρασε τα συλλυπητήριά της, με την εκπρόσωπο Φατεμέχ Μοχατζερανί να δηλώνει ότι «η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στον λαό με όλη τη δύναμή της».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, η Φατεμέχ Μοχατζερανί.

Στενά του Ορμούζ: Νεκρός ο Ινδός ναυτικός του υπό σημαίας Κύπρου «GFS Galaxy» που δέχθηκε επίθεση από το Ιράν

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις πενθούσες οικογένειες και τιμάμε τη μνήμη των νεκρών. Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στον λαό με όλη τη δύναμή της», έγραψε στο X.

 

Μέση Ανατολή: Νέες επιδρομές των ΗΠΑ και απειλές Τραμπ για πλήγματα σε πολιτικές υποδομές του Ιράν – «Πετρέλαιο για όλους ή για κανέναν» προειδοποιούν οι IRGC


Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Χοσεΐν Κερμανπούρ, δήλωσε στο X ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι, τραυματίστηκαν αφότου ξεκίνησε το τελευταίο κύμα επιθέσεων πριν από μία εβδομάδα. Από αυτούς, 222 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, πρόσθεσε.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ