Ιράν: Τουλάχιστον 30 άμαχοι νεκροί από επιθέσεις των ΗΠΑ – Εκατοντάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, η Φατεμέχ Μοχατζερανί.
«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις πενθούσες οικογένειες και τιμάμε τη μνήμη των νεκρών. Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στον λαό με όλη τη δύναμή της», έγραψε στο X.
Iran: Više od 30 civila ubijeno u napadima na jug zemlje https://t.co/nMXBacmcDp
— Anadolu BHSC (@aa_balkans) July 15, 2026
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Χοσεΐν Κερμανπούρ, δήλωσε στο X ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι, τραυματίστηκαν αφότου ξεκίνησε το τελευταίο κύμα επιθέσεων πριν από μία εβδομάδα. Από αυτούς, 222 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, πρόσθεσε.
Washington says it has resumed a naval blockade targeting vessels transiting to and from Iranian ports, as more than 20 US Navy warships and hundreds of military aircraft operate across the Middle East
Follow live updates 👇 https://t.co/e7Qd8629pm pic.twitter.com/bnHgP2WFUH
— TRT World (@trtworld) July 14, 2026