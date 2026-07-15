Βόλος: Χτύπησε τη σύντροφό του διότι αρνήθηκε να έρθει σε επαφή μαζί του – «Ζω με φόβο» υποστήριξε η 30χρονη

Άλλος ένας καβγάς μεταξύ συντρόφων στον Βόλο κατέληξε στις δικαστικές αίθουσες, με έναν 38χρονο Αλβανό να καταδικάζεται για ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος της 30χρονης συντρόφου του, με την οποία διατηρεί σχέση εδώ και 12 χρόνια και έχουν αποκτήσει ένα 9χρονο παιδί, χωρίς να έχουν παντρευτεί.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για όλες τις κατηγορίες και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Η ποινή ανεστάλη μόνο υπό τον όρο ότι θα αποχωρήσει άμεσα από την Ελλάδα, ενώ η έφεσή του δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση, ο 38χρονος δήλωσε πως θα εγκαταλείψει αμέσως τη χώρα.

Το επεισόδιο στο σπίτι

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή(12/7/2026) στο σπίτι του ζευγαριού στον Βόλο. Σύμφωνα με την κατάθεση της 30χρονης, βρισκόταν στην αυλή, ενώ ο σύντροφός της έψηνε και της ζητούσε συνεχώς να του φέρνει διάφορα αντικείμενα. Όπως ανέφερε, είχαν ήδη ένταση μεταξύ τους, με τον ίδιο να της σκίζει το παντελόνι.

Στη συνέχεια αποχώρησε από το σπίτι και επέστρεψε αργότερα σε κατάσταση μέθης, συνεχίζοντας να καταναλώνει αλκοόλ. Όταν εκείνη του έκανε παρατήρηση, της φώναξε ότι τον κάνει ρεζίλι στη γειτονιά. Η ίδια του απάντησε πως εκείνος είναι αυτός που εκτίθεται.

Η 30χρονη υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος της ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά, όμως εκείνη αρνήθηκε. Τότε, όπως κατέθεσε, την εξύβρισε με χυδαίους χαρακτηρισμούς, της είπε ότι δεν θέλει να την αγγίζει, ενώ στη συνέχεια την έσπρωξε πάνω σε σκαλοπάτι.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, απευθυνόμενος στον 9χρονο γιο τους, του είπε: «Μην με ενοχλείς εσύ μέχρι να γίνεις 18 ετών».

«Ζω με φόβο»

Η γυναίκα ανέφερε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε αντιμέτωπη με ανάλογη συμπεριφορά. Όπως κατέθεσε, πριν από δύο χρόνια ο σύντροφός της είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών για ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή, εκτίοντας τους τρεις μήνες.

Υποστήριξε ακόμη ότι τότε είχε σπάσει την πόρτα και το παράθυρο του σπιτιού, την κατηγορούσε ότι τον απατά και την απειλούσε πως θα την σκοτώσει.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι στο παρελθόν της έχει σπάσει ένα δάχτυλο και της έχει πετάξει γυαλί, ενώ δήλωσε πως ζει καθημερινά με τρόμο, καθώς δεν μπορεί να τον κρατήσει εκτός σπιτιού λόγω της κατεστραμμένης κλειδαριάς.

Όπως είπε, σκοπεύει να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας, ενώ έχει απευθυνθεί επανειλημμένα στην Αστυνομία καταθέτοντας μηνύσεις, χωρίς , όπως υποστήριξε, να έχει βρει ουσιαστική προστασία, καθώς ο κατηγορούμενος λάμβανε συνεχώς αναστολές.

«Του λέω κάθε μέρα να φύγει από το σπίτι. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με τις αστυνομίες και τα δικαστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι μάρτυρες υπεράσπισης

Υπέρ του κατηγορουμένου κατέθεσε ο 34χρονος αδελφός του, ο οποίος δήλωσε πως ταξίδεψε από την Αλβανία και την επόμενη ημέρα του συμβάντος κλήθηκε να μεταφέρει ρούχα στον αδελφό του στο κρατητήριο.

Υποστήριξε ότι ο 38χρονος δεν είναι επικίνδυνος, παραδέχθηκε όμως ότι το ζευγάρι έχει συχνούς καβγάδες και έχουν προηγηθεί αρκετές μηνύσεις. Παράλληλα, σχολίασε ότι όταν κάποιος φοβάται πραγματικά έναν άνθρωπο, δεν τον αφήνει να μπαίνει στο σπίτι του, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στην προσωπική τους ζωή.

Μάρτυρας υπεράσπισης ήταν και ένας μακρινός συγγενής και πρώην συνάδελφος του κατηγορουμένου, ο οποίος δήλωσε ότι τον γνωρίζει εδώ και 22 χρόνια και τον χαρακτήρισε «πολύ καλό παιδί», υποστηρίζοντας ότι δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Ανέφερε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος είχε πραγματοποιήσει εργασίες ανακαίνισης στο σπίτι της συντρόφου του, κατασκευάζοντας την κουζίνα, το μπάνιο και το παιδικό δωμάτιο.

Η απολογία του κατηγορουμένου

Απολογούμενος, ο 38χρονος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι καταναλώνει ελάχιστο αλκοόλ και πως την ημέρα του περιστατικού είχε πιει μόλις δύο μπίρες.

Όπως είπε, είχε επιστρέψει στο σπίτι αφού προηγουμένως είχε μεταφέρει στον αδελφό του τρόφιμα που χρειάζονταν ψυγείο και, σύμφωνα με τον ίδιο, η σύντροφός του ξεκίνησε χωρίς λόγο να τον βρίζει με βαρείς χαρακτηρισμούς.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι εκείνη είναι που παραβιάζει τα περιοριστικά μέτρα, καθώς συνεχίζει να τον δέχεται στο σπίτι, ενώ αρνήθηκε ότι την απείλησε, την εξύβρισε ή άσκησε βία σε βάρος της.

Αναφερόμενος στην προηγούμενη καταδίκη του, υποστήριξε πως είχε δηλώσει στους αστυνομικούς ότι, αν η γυναίκα βρεθεί χτυπημένη, θα αποδεχόταν οποιαδήποτε ποινή του επέβαλλε το δικαστήριο, σημειώνοντας ότι εκείνη δεν είχε μεταβεί στο νοσοκομείο.

«Μόνη της προκαλεί τους καβγάδες και οι αλλαγές που κάνει στο σπίτι δεν γίνονται για λόγους ασφαλείας, αλλά επειδή το θέλει», ανέφερε ολοκληρώνοντας την απολογία του.

Πηγή: Magnisia news